Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Ighalo, Shanghai Shenhua'ya transfer oldu...
Devre arası transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Nijeryalı golcü Odion Ighalo, Changchun Yatai'den Shanghai Shenhua'ya transfer oldu.
Çin ekibi Shanghai Shenhua, resmi hesabından transferin bittiğini duyurdu ve futbolcuya "Hoş geldin" medsajı yayınladı.
Watford ile 100 resmi maçta 50 gole katkı (40 gol - 10 asist) yapan Ighalo, Changchun Yatai forması altında ise 55 maçta 44 gole katkı (36 gol - 8 asist) yaptı.
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