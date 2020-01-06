Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer'e Serie A'dan talip var | Transfer Haberleri

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Simon Kjaer için İtalya basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Di Marzio'nun haberine göre; Claudio Ranieri'nin çalıştırdığı Sampdoria, Atalanta'dan ayrılması kesinleşen Kjaer ile ilgileniyor.

Haberde; Sampdorialı yöneticilerin, Kjaer'in menajeriyle önümüzdeki hafta bir görüşme yapacağı belirtildi. Ayrıca Serie A ekibinin, Danimarkalı futbolcu için ciddi bir maaş bütçesi ayırdığı ifade edildi.

Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, geçtiğimiz günlerde "Ocak ayında Atalanta, Kjaer'in ayrılmasına izin verecek. Ben de Kjaer için en uygununu arıyorum. Yakın zamanda bir şeyler açıklayacağız. Takım ismi veremem ama birçok ligden çok iyi takımların ilgisi var" şeklinde açıklama yapmıştı.

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