Fenerbahçe'nin gözdesi Mensah'tan transfer açıklaması
İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah açıklama yaptı.
Bernard Mensah hakkında çıkan transfer haberleri ile ilgili olarak “Şu anda Kayserispor'un oyuncusuyum. Takımla alakalı başarılara odaklanmam gerekiyor. Bunun için çalışıyorum. Gelecekte ne olur bilinmez. Şu anda onları düşünmektense çalışmalara odaklanıyorum” dedi.
Mensah, dün Eibar ile oynanan hazırlık maçında ilk 11’de görev yaptı ve iyi bir performans sergiledi.
UMUT BULUT HER ZAMANKİ GİBİ
İstikbal Mobilya Kayserispor’un takım kaptanı Umut Bulut yeni sezon öncesi umut verdi.
İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya Seefeld bölgesinde yoğun bir tempoda sürdürüyor. Yeni sezona hazır bir şekilde girmek isteyen Sarı-Kırmızılılarda kaptan Umut Bulut, antrenmanlardaki hırsı ve isteği ile takdir topluyor.
İspanya ekibi SD Eibar ile oynanan hazırlık maçında sahaya kaptan olarak çıkan Umut Bulut, oynadığı futbol ve attığı golle yeni sezon öncesi umut verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle