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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Fernandao: Beşiktaş karşısında 3 puan almak için...
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Futbol
dha
23.02.2018 - 17:09, Son Güncelleme:

Fernandao: Beşiktaş karşısında 3 puan almak için...

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Fenerbahçe’nin Brezilyalı golcüsü Jose Fernandao, pazar günü oynayacakları Beşiktaş derbisiyle ilgili yaptığı açıklamada, "3 puan için gidip, elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

FB TV’de günün röportajı programına konuk olan Fernandao, şunları söyledi;

-Çok önemli bir maç olacak Beşiktaş’la. Bir derbi ve Türkiye’de derbi maçlar aslında şampiyonluk yarışından farklı olarak değerlendirilebilecek çok farklı maçlar. Biz gerçekten çok çalışıyoruz. Hatalarımızı en aza indirmeye çalışıyoruz. 3 puan için gidip, elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

-Çok zor ve ağır bir sakatlık geçirdim. Daha önce kariyerimde hiç bu kadar ağır bir sakatlık geçirmemiştim. Eskisi gibi iyi bir performansla dönebilmek için çalışmam gerektiğini biliyordum. Ben de antrenmanlarda kendimi çok fazla verdim, çok fazla çalıştım. Şükürler olsun ki eski Fernandao’yu gösterme fırsatını buldum. Şu anda takım olarak iyi bir dönemden geçiyoruz ve ben de iyi bir performans sergiliyorum. Umarım bu şekilde devam edip takımıma yardımcı olurum.

-Öncelikle bütün takımı tebrik etmek gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten de herkes hem antrenmanlarda hem de maçlarda elinden gelenin en iyisini vermek için çok çalışıyor. Hocamızın bizden neler istediğini anlayıp sahaya yansıtmaya başladık açıkçası. Bu da skorlara yansıdı tabii ki.

-Bu yıl gerçekten de bu yıla kadar gördüğümüz en rekabetçi yıl oluyor diyebiliriz. İstanbul takımları şampiyonluk için savaşıyor ve sonuna kadar bu rekabet içerisinde devam edeceğini düşünüyorum ligin. Umarım bu yarıştan şampiyon olarak biz çıkarız.

-Taraftarın bu sene stadı doldurmasının faydalarını görmemiz gerekiyor mutlaka. Biz onlardan stada gelip bizi sonuna kadar desteklemelerini rica ediyoruz. Çünkü onlar stadı doldurup bizi sonuna kadar desteklediği zaman kesinlikle çok büyük bir fark yaratıyor bizim 12. oyuncumuz gibi oluyorlar. Bu yüzden onlardan her maça gelip bizi sonuna kadar desteklemelerini rica ediyoruz"

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