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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.06.2019 - 08:54, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin gizli transfer hedefi: Lucas Lima

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Fenerbahçe'nin gizli transfer hedefi: Lucas Lima

İki sezon önce de gündeme gelen Brezilyalı futbolcuyla gizli bir şekilde temasa geçen Fenerbahçe yönetimi bu transferde çok ısrarcı..

Miha Zajc'ın beklenen performansı göstermemesi nedeniyle 10 numara transferi de gündemine alan Fenerbahçe Lucas Lima'nın peşinde... Sarı-Lacivertliler, Palmeiras formasını giyen Lucas Lima'yı gözüne kestirdi.

MENAJER SEVİYESİNDE

Brezilyalı yıldızla çok gizli bir şekilde temasa geçen yönetim şu anda görüşmeleri menajer seviyesinde sürdürüyor. Kısa süre içinde Lucas Lima ile yüz yüze de görüşülecek.

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ARTIK AVRUPA'YI İSTİYOR

Kariyerinde ilk kez Avrupa'da oynamak isteyen 28 yaşındaki Sambacı'nın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Palmeiras'ın tutumu transferde belirleyici olacak.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞMIŞTI

Brezilya kulübünün Lima için ne kadar bonservis isteyeceği merak konusu... 2 yıl önce de gündeme gelen Sambacı, F.Bahçe ile anlaşmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

14 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen Lima'nın Palmeiras'la 2022'ye kadar sözleşmesi var.

 

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