Fenerbahçe'nin gençleri dikkati çekiyor
Fenerbahçe'de bu sezon genç futbolcuların görev yaptığı maç sayıları ve ortaya koydukları performanslar dikkati çekiyor.
Sarı-lacivertli ekibin 18 yaşındaki futbolcuları Oğuz Kağan Güçtekin ve Eljif Elmas ile 20 yaşındaki Muhammed Samed Karakoç, son dönemde teknik direktör Aykut Kocaman'ın tercihleri arasında yer alıyor.
Sezonun ikinci yarısında ismi federasyona bildirilen Makedon futbolcu Elmas, lisansı çıktıktan sonra 4 maçta forma şansı buldu. Süper Lig'de hafta sonu oynanan Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan Oğuz Kağan, Kocaman'ın orta sahadaki alternatif isimleri arasına girmeyi başardı.
Bu sezon ligde bir maçta görev almasına rağmen Ziraat Türkiye
Kupası'nda oynanan 6 maçın 5'inde forma giyen Muhammed Samed de performansıyla gelecek için sarı-lacivertli taraftarların yüzünü güldürdü.
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