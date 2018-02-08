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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Fenerbahçe'nin gençleri dikkat çekiyor!
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aa-spor
08.02.2018 - 13:23, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin gençleri dikkat çekiyor!

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Fenerbahçe'de bu sezon genç futbolcuların görev yaptığı maç sayıları ve ortaya koydukları performanslar dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertli ekibin 18 yaşındaki futbolcuları Oğuz Kağan Güçtekin ve Eljif Elmas ile 20 yaşındaki Muhammed Samed Karakoç, son dönemde teknik direktör Aykut Kocaman'ın tercihleri arasında yer alıyor.

Sezonun ikinci yarısında ismi federasyona bildirilen Makedon futbolcu Elmas, lisansı çıktıktan sonra 4 maçta forma şansı buldu. Süper Lig'de hafta sonu oynanan Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan Oğuz Kağan, Kocaman'ın orta sahadaki alternatif isimleri arasına girmeyi başardı.

Bu sezon ligde bir maçta görev almasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 6 maçın 5'inde forma giyen Muhammed Samed de performansıyla
gelecek için sarı-lacivertli taraftarların yüzünü güldürdü.

ELJİF ELMAS ALTERNATİFLER ARASINDA

Eljif Elmas, Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına ligin 19. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde çıktı ve 28 dakika görev yaptı.
Geçen hafta sonu ligdeki Gençlerbirliği maçında da son 12 dakikada oyuna dahil edilen Elmas, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise iki karşılaşmada ilk 11'de oynadı.
Elmas, lisansı çıktıktan sonra sadece ligde Göztepe, kupada ise İstanbulspor maçında forma şansı bulamadı.

OĞUZ KAĞAN'A İLK 11 ŞANSI

Fenerbahçe altyapısından yetişten Oğuz Kağan Güçtekin, profesyonel sözleşmeyi imzaladığı ilk sezonda sarı-lacivertli formayı 10 maçta giydi.
Oğuz Kağan, Fenerbahçe'de A takımda ilk resmi maçına 19 Kasım 2017'de Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor mücadelesinde çıktı.
Süper Lig'de 5 maçta oynayan Oğuz Kağan, 17. haftada Atiker Konyaspor deplasmanıyla 20. haftadaki Gençlerbirliği maçında ilk 11'de yer aldı.
Kocaman'ın en güvendiği genç isimlerin başında gelen orta saha oyuncusu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 maçın 5'inde ilk 11'de sahaya çıkarak doksanar dakika forma giydi.

KUPANIN DEĞİŞMEZ İSMİ MUHAMMED SAMED

Aykut Kocaman, altyapıdan yetişen Muhammed Samed Karakoç'a bu sezon daha çok Ziraat Türkiye Kupası'nda şans verdi.
Orta sahanın iki kanadında da oynayabilen Samed, 6 kupa maçının 5'inde ilk 11'de sahaya çıktı. Muhammed Samed, kupada çeyrek final rövanşında Akın Çorap Giresunspor filelerini de havalandırarak takımına skor olarak da katkı yaptı.
Muhammed Samed, bu sezon Süper Lig'de birçok maçın kadrosuna girmesine rağmen sadece sezonun ilk haftasındaki Göztepe maçında 6 dakika görev aldı.

AHMETHAN'A KRİTİK MAÇTA GÜVENDİ

Teknik direktör Kocaman, ara transfer döneminde Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'a kiralanan genç futbolculardan Ahmethan Köse'ye de kritik maçlarda forma verdi.

Sezonun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz mücadelesiyle çıkan Fenerbahçe'de, tecrübeli santrforların sakatlığından dolayı daha önce profesyonel maçta görev almayan Ahmethan Köse forma giydi. Teknik direktör Kocaman, Avusturya temsilcisine karşı iki maçta da Ahmethan'ı ilk 11'de oynattı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Makedon temsilcisi Vardar karşısında da ilk 11'de forma giyen Ahmethan, rövanşta ikinci yarıda oyuna dahil edildi. Spor Toto Süper Lig'de de Göztepe maçında oynayan Ahmethan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise forma giydiği iki karşılaşmada bir gol kaydetti.
Ahmethan Köse, tecrübe kazanması için devre arasında Boluspor'a kiralandı.

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