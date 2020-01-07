Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ozan Tufan: 'Borcum var, hedefim...'

Ozan Tufan'ın açıklamaları şu şekilde;

Devre arasında sözleşmem bitmiyordu ama istediğiniz kulüple anlaşabiliyorsunuz. Benim aklımda böyle bir şey yoktu, eğer olsaydı Fenerbahçe ile sözleşme imzalamazdım. Fenerbahçe'ye borcum vardı. Önceliğim verilen kaptanlığı en iyi şekilde yapıp, 29. şampiyonluğa kavuşmak. Alanyaspor Başkanı, "Biz, Ozan'ı Fenerbahçe'ye yeniden kazandırmak için transfer ettik dedi ve beni Fenerbahçe'ye kazandırdılar. Sergen hoca, kendisinin düştüğü durumlara benim düşmemi istemedi, sorumluluk aldı. Kendisine minnettarım. Kendisine ve ekibine teşekkür ederim.

''YILLARDIR FUTBOLCU ÇIKMIYOR''

Fenerbahçe'de ve diğer büyük kulüplerde yıllardır futbolcu çıkmıyor. Emre abi, Ersun hoca ve diğer bütün hocalarımızın da istediği gibi altyapıdan oyuncu çıkarmak. Emre abi benim 5-6 yıldır tanıdığım bir abim. Karakteri ve kendisini söylememe gerek yok mükemmel biri. Sadece bana değil bütün oyunculara yardımcı olan bir kaptandır.

ERSUN HOCA NEREDE İSTERSE...''

Ben orta sahada kendimi daha iyi hissediyorum, eğer bir pozisyonda eksik varsa orada oynamaya çalışıyorum, diğer futbolcularda aynı şekilde katkı sağlıyor. Ersun hoca nerede oynamamı isterse Fenerbahçe'ye katkı vermek istiyorum.

''ZOR BİR GRUBUMUZ VAR''

EURO 2020'de zor bir grubumuz var. Genç bir ekibiz. Bir şeyler yapabileceğimizi kanıtladık. Arkadaşlığın çok iyi olduğu, yeteneklerimizin kalitesinin üst seviye olduğu bir grup. Bence şansımız eskiye göre daha yüksek. Bunu maç oynayarak yaşıyoruz.

''EMRE ABİ VE GUSTAVO...''

Emre abi ve Gustavo farklı özellikleri olan, tecrübeli isimler. İkisiyle de oynarken keyif alarak oynuyorum. Tercihi hoca yapıyor. Biz sahaya çıktığımızda orada yüzde 100 oynamak zorunda. Sahada yüzde 100'ünü vermeyen biri olursa verim alamayız.

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