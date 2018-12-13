Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Mahsun Çapkan kimdir?
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Mahsun Çapkan kimdir sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından sorgulanan ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçında ilk kez görev alacak olan Mahsun Çapkan'ın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Mahsun Çapkan kimdir?
Mahsun Çapkan, 8 Ekim 1999 İstanbul doğumludur. 18 yaşındaki Mahsun Çapkan 1.69 boyunda ve orta sahada görev yapıyor. Mahsun Çapkan 2014 yılından itibaren Fenerbahçe'nin alt yapısında forma giyiyor. Fenerbahçe'nin U16, U17, U19 ve U21 kategorilerinde forma giyen Mahsun Çapkan Fenerbahçe ile 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı.
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