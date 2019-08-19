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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
19.08.2019 - 07:55, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin gecesi

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Sarı lacivertliler, Kadıköy'de Gazişehir'i konuk edecek.

Fenerbahçe, saat 20.00’de başlayacak maçı kazanarak, daha ilk haftada zirveye yerleşmeyi hedefliyor. Geçen sezon 6. olan kadrosunu büyük ölçüde yenileyen sarı lacivertlilerin 6 yeni transferi bugün ilk 11’de sahaya çıkacak.

BAHÇE, zirveye oynayan G.Saray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in puan kayıplarıyla daha ligin ilk haftası fırsat yakaladı. 9 yeni transferle kadrosunu güçlendiren Kanarya, bu akşam Süper Lig’in yeni ekibi Gazişehir’i ağırlayacak.Ülker Stadı’nda 20.00’de başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Hasan Ali, Serdar Aziz ve Tolgay forma giyemeyecek. Gazişehir’de ise sakat ya da cezalı futbolcu yok.

Emre Belözoğlu bin 542 gün sonra...

GEÇEN sezonu 6. sırada bitiren kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Fenerbahçe’nin 9 yeni futbolcusundan 6’sının (Altay, Zanka, Emre, Rodrigues, Kruse, Muriqi) bu akşam ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Sarı lacivertlilerde, 4 sezonluk aranın ardından takıma dönen Emre, bin 542 sonra sarı lacivertli formayla ilk resmi maçına çıkacak. 38 yaşındaki futbolcu en son 2014-15 sezonun son haftasında 30 Mayıs 2015’te Kasımpaşa karşısında forma giymişti.

123 hafta sonra lider olabilir

FENERBAHÇE, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde iç sahada oynadığı lig maçlarında hiç kaybetmedi. Sarı lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy’de 27 lig maçına çıkan Yanal, 20 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Şampiyon adayları Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’in puan kaybetmeleriyle büyük bir fırsat yakalayan Fenerbahçe, bugünkü maçı 3 golden farklı bir skorla kazanırsa, ligde 123 hafta aradan sonra lider olacak.

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