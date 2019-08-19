Fenerbahçe'nin gecesi
Sarı lacivertliler, Kadıköy'de Gazişehir'i konuk edecek.
Fenerbahçe, saat 20.00’de başlayacak maçı kazanarak, daha ilk haftada zirveye yerleşmeyi hedefliyor. Geçen sezon 6. olan kadrosunu büyük ölçüde yenileyen sarı lacivertlilerin 6 yeni transferi bugün ilk 11’de sahaya çıkacak.
BAHÇE, zirveye oynayan G.Saray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in puan kayıplarıyla daha ligin ilk haftası fırsat yakaladı. 9 yeni transferle kadrosunu güçlendiren Kanarya, bu akşam Süper Lig’in yeni ekibi Gazişehir’i ağırlayacak.Ülker Stadı’nda 20.00’de başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Hasan Ali, Serdar Aziz ve Tolgay forma giyemeyecek. Gazişehir’de ise sakat ya da cezalı futbolcu yok.
Emre Belözoğlu bin 542 gün sonra...
GEÇEN sezonu 6. sırada bitiren kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Fenerbahçe’nin 9 yeni futbolcusundan 6’sının (Altay, Zanka, Emre, Rodrigues, Kruse, Muriqi) bu akşam ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Sarı lacivertlilerde, 4 sezonluk aranın ardından takıma dönen Emre, bin 542 sonra sarı lacivertli formayla ilk resmi maçına çıkacak. 38 yaşındaki futbolcu en son 2014-15 sezonun son haftasında 30 Mayıs 2015’te Kasımpaşa karşısında forma giymişti.
123 hafta sonra lider olabilir
FENERBAHÇE, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde iç sahada oynadığı lig maçlarında hiç kaybetmedi. Sarı lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy’de 27 lig maçına çıkan Yanal, 20 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Şampiyon adayları Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’in puan kaybetmeleriyle büyük bir fırsat yakalayan Fenerbahçe, bugünkü maçı 3 golden farklı bir skorla kazanırsa, ligde 123 hafta aradan sonra lider olacak.
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