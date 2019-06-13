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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
13.06.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin forveti Lugoano'dan | Son dakika transfer haberleri...

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Fenerbahçe'nin forveti Lugoano'dan | Son dakika transfer haberleri...

Fenerbahçe, forvet transferine büyük önem veriyor. Sarı- Lacivertliler, en az 2 golcüyü kadrosuna katacak.

Bu bölge için kalabalık bir liste oluşturulurken, farklı kaynaklardan da öneriler geliyor.

Bunun son örneği, Fenerbahçe’nin unutulmaz savunmacılarından Diego Lugano’nun tavsiyesi oldu. Lugano, vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı olan Cristhian Stuani’nin alınmasını önerdi.

32 maçta 19 gol

Sarı-Lacivertli Yönetim, gözlemci ekibinden Stuani’yle ilgili rapor hazırlamalarını istedi. La Liga’da Girona forması giyen 32 yaşındaki forvet, 32 maçta 19 gol atsa da takımının ligde kalmasını sağlayamadı. İspanyol takımının 2. Lig’e düşmesiyle birlikte yıldız futbolcunun sözleşmesindeki ‘5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi de aktif hale geldi.

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Milli takım kadrosunda

Cristhian Stuani; Luis Suarez, Edinson Cavani gibi forvetlerle birlikte Uruguay’ın Copa America kadrosunda yer alıyor. Fenerbahçe’nin tecrübeli golcüyü transfer etme kararı alması halinde, Diego Lugano da devreye girecek. Lugano, arkadaşı olan Stuani ile görüşerek Sarı-Lacivertliler’e imza atması için ikna etmeye çalışacak.

Yıldız futbolcu, Ocak ayında Barcelona’nın gündemine gelmiş ancak Girona 15 milyon Euro isteyince görüşme tıkanmıştı. Stuani ile şu anda Real Betis de ilgileniyor.

Valladolid düşerse Girona ligde kalacak

Girona, sezonu 18. sırada tamamlayarak ligden düşen son takım oldu. Ancak geçtiğimiz hafta İspanya’da başlatılan şike ve bahis operasyonunda Valladolid’li oyuncular göz altına alındı. İspanyol polisi, geniş çaplı bir soruşturma yapıyor. Basında çıkan haberlere göre federasyon, Valladolid’i ligden düşürebilir. Eğer böyle bir karar alınırsa, Girona’nın La Liga’ya geri döneceği kaydedildi. Bu durumda Stuani’nin sözleşmesindeki madde de geçerliliğini yitirecek.

İtalya Serie A'nın gol kralı Fabio Quagliarella'nın en güzel gollerini izliyoruz...

 

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