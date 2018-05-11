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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
11.05.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin final kabusu!

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Fenerbahçe'nin final kabusu!

Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde dün Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, son dönemlerde final maçlarında aldığı başarısız sonuçlarla dikkati çekiyor.

Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa 1998 yılında başlayan ve 20 yılı geride bırakan Aziz Yıldırım döneminde futbol takımı, final maçlarında başarılı olmakta zorlanıyor.

Yıldırım'ın başkanlık döneminde sarı-lacivertliler Türkiye Kupası'nda 9 kez finale kalma başarısı göstermesine rağmen son adımı atmayı sadece 2 kez başardı. Fenerbahçe, bu final maçlarının 7'sini kaybetti.

Sarı-lacivertliler, Aziz Yıldırım döneminde Süper Lig'de de şampiyonluk yolunda avantajlı girdiği son haftada 3 kez ipi göğüslemeyi başaramadı.

TÜRKİYE KUPASI FİNALLERİ

Fenerbahçe, söz konusu dönemde Türkiye Kupası'ndaki 9 final maçı şöyle:

Sezon Maç Skor
2000-2001 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 2-2 (1-4 penaltılarla)
2004-2005 Fenerbahçe-Galatasaray 1-5
2005-2006 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-3
2008-2009 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-4
2009-2010 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-3
2011-2012 Fenerbahçe-Bursaspor 4-0
2012-2013 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0
2015-2016 Fenerbahçe-Galatasaray 0-1
2017-2018 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor 2-3

SÜPER LİG'DE 3 ŞAMPİYONLUĞU SON MAÇTA KAYBETTİ

Fenerbahçe, başkan Yıldırım döneminde 3 kez dramatik bir şekilde şampiyonlukları son maçlarda rakiplerine kaptırdı.
Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda son haftaya lider girmesine rağmen kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'u yenemedi. Rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın şampiyonluğuna engel olamadı.

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonunda da son haftaya lider girdi. Sahasında Trabzonspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup edemedi ve sahadan yine 1-1'le ayrıldı. Bu beraberlik Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti ve mutlu sona Bursaspor ulaştı.

Sarı-lacivertliler, 2011-2012 sezonunda da son maçta şampiyonluğu kaçırdı. O sezon ilk kez oynanan Süper Final Grubu'nda son maçta lider Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe'ye şampiyonluk için galibiyet gerekiyordu. Fenerbahçe rakibiyle 0-0 berabere kalınca bir kez daha taraftarlarını üzdü.

GALATASARAY'A 5 FİNAL KAYBETTİ

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe, en büyük rakiplerinden Galatasaray'a 5 kez final kaybetti.

Türkiye Kupası'nda rakibine 2 final kaybeden Fenerbahçe, TFF Süper Kupa'da da yine iki defa rakibini geçemedi.

Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunun son maçında karşılaştığı rakibini yine yenemedi ve şampiyonluğu kaptırdı.

Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda son maçta Galatasaray'la oynamasa bile 34. hafta yaşadığı puan kaybıyla şampiyonluğun sarı-kırmızılı takıma gitmesine neden oldu.

Fenerbahçe'nin, Yıldırım'ın başkanlığında Galatasaray'la oynadığı ve kazandığı tek final maçı ise 2014 yılında oynanan TFF Süper Kupa karşılaşmasıydı.


SÜPER KUPA'DA DAHA BAŞARILI

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım döneminde TFF Süper Kupa'da oynadığı 5 finalin 3'ünü kazandı.
Bu 3 zaferi sarı-lacivertliler, iki kez Beşiktaş, bir defa da Galatasaray'a karşı yaşadı. Fenerbahçe, yenildiği iki finalde de Galatasaray'a kupayı kaptırdı.
Öte yandan Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın başkanlığındaki 3. ayında ise 1998 yılındaki Başbakanlık Kupası'nda Trabzonspor'u 1-0 yenmişti.

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