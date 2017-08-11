Fenerbahçe’nin fedakârlığının bedeli her yıl 95 milyon TL

F.BAHÇE, sporcusu Ramil Guliyev’in Türk spor tarihinde bir ilki gerçekleşmesi ile büyük gurur yaşarken, amatör şubelerden her yıl 95 milyon TL zarar ederek her şeyle başa çıkmaya çalışıyor. Kulüpte yalnız Doğuş Grubu’nun sponsor olduğu yelken şubesi kâr ediyor. Diğer tüm şubelerde zarar eden Fenerbahçe, bunun sıkıntısını yaşarken devletin bu soruna kısa sürede bir çare bulmasını bekliyorlar.

ATLETİZM’DE GELİR 129 BİN

Sadece Guliyev’e yılda 700 bin TL harcayan sarı lacivertlilerin atletizmdeki toplam geliri yalnızca 129 bin TL Kulüp bu zararı banka kredileri ile kapatmaya çalışıyor.

Her yıl amatör şubelerle borcuna 95 milyon TL ekleyen sarı lacivertliler bu büyük sorun çözülmezse önümüzdeki yıllarda yatırımlarda azaltmaya gidebilir.