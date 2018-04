Fenerbahçe'nin Euroleague Final Four maçı ne zaman oynanacak?

Final Four mücadelesinde Zalgiris Kaunas'ın karşısına çıkacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor. Euroleague Final Four mücadelesini sürdüren diğer takımların da mücadelelerini tamamlamaların ardından netlik kazanacak olan yarı final mücadeleleri, mayıs ayının içerisinde ekrana gelecek. Peki, Final Four ne zaman oynanacak? İşte, Fenerbahçe'nin Final Four mücadelesi ve bilet fiyatları hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE'NİN FİNAL FOUR BASKET MAÇLARI NE ZAMAN?

Final Four aşamasına kalan Fenerbahçe, rakibi Zalgiris Kaunas ile 18 Mayıs Cuma günü karşılaşacak. Üçüncülük maçı ve şampiyonluk karşılaşması ise 20 Mayıs Pazar günü oynanacak. Mücadeleler, Nesine.com ve Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

BİLET FİYATLARI 700 İLA 1000 ARASI DEĞİŞİYOR

Karşılaşmayı Belgrad'daki spor salonunda canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar için bilet fiyatları belli oldu. Karşılaşmanın çok az sayıda kalan biletleri, 700 ile 1000 lira arasından alıcı buluyor.

FENERBAHÇE DOĞUŞ ÜST TURDA

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı deplasmanda 92-83 yenerek Dörtlü Final'e çıktı.

Baskonia karşısında seriyi 3-1 kazanan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, üst üste dördüncü kez Dörtlü Final'e çıkma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'in yarı final mücadelesinde Litvanya'nın Zalgiris takımıyla eşleşti.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ev sahibi ekip, Huertas, Garino ve Beaubois'in basketleriyle beşinci dakika içinde farkı altı sayıya çıkardı: 14-8. Yedinci dakikada 17-17 eşitliği yakalayan sarı-lacivertli ekip, Melli ve Guduric'in üç sayılık basketleriyle ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte rakip potada yine Melli ve Guduric'in üç sayılık atışlarından boş dönmeyen Fenerbahçe Doğuş, 12. dakikada farkı ilk kez çift haneli rakamlara çıkardı: 22-33. Sekiz dakika boyunca Poirier ve Huertas ile 8 sayı üretebilen Baskonia karşısında temposunu düşürmeyen Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 48-32 üstün gitti.

İspanyol rakibi karşısında üstün oyununu üçüncü çeyreğe taşıyan Fenerbahçe Doğuş, farkı 21 sayıya çıkardı ve mücadelenin 26. dakikasında 68-47 öne geçti. Voigtmann'ın üç sayılık basketlerinin yardımıyla 13 sayılık seri yakalayan Baskonia, skoru 68-60'a getirse de sarı-lacivertliler, son çeyreğe 72-62 önde girdi.

Dördüncü periyodun ilk beş dakikasında rakibini 5 sayıda tutan ve farkın 10 sayının altına düşmesine izin vermeyen Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmadan 92-83 galip ayrılırken, seriyi de 3-1 kazanarak Dörtlü Final'e kaldı.