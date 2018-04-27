Fenerbahçe'nin Euroleague Final Four maçı ne zaman oynanacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
27.04.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Euroleague Final Four maçı ne zaman oynanacak?

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Fenerbahçe'nin Euroleague Final Four maçı ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe'nin Euroleague'de Final Four etabına katılmaya hak kazanmasının ardından gözler, maçın oynanacağı tarihe çevrildi. Geçtiğimiz yılın EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe Doğuş, 2018 final four serisinde yine aynı başarıyı elde etmek için çaba gösterecek. Peki, Fenerbahçe'nin Zalgiris Kaunas ile eşleştiği Final Four mücadelesi ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, sporseverlerin merakla araştırdığı mücadele hakkında bazı bilgiler

Final Four mücadelesinde Zalgiris Kaunas'ın karşısına çıkacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor. Euroleague Final Four mücadelesini sürdüren diğer takımların da mücadelelerini tamamlamaların ardından netlik kazanacak olan yarı final mücadeleleri, mayıs ayının içerisinde ekrana gelecek. Peki, Final Four ne zaman oynanacak? İşte, Fenerbahçe'nin Final Four mücadelesi ve bilet fiyatları hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE'NİN FİNAL FOUR BASKET MAÇLARI NE ZAMAN?

Final Four aşamasına kalan Fenerbahçe, rakibi Zalgiris Kaunas ile 18 Mayıs Cuma günü karşılaşacak. Üçüncülük maçı ve şampiyonluk karşılaşması ise 20 Mayıs Pazar günü oynanacak. Mücadeleler, Nesine.com ve Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

BİLET FİYATLARI 700 İLA 1000 ARASI DEĞİŞİYOR

Karşılaşmayı Belgrad'daki spor salonunda canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar için bilet fiyatları belli oldu. Karşılaşmanın çok az sayıda kalan biletleri, 700 ile 1000 lira arasından alıcı buluyor.

FENERBAHÇE DOĞUŞ ÜST TURDA

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı deplasmanda 92-83 yenerek Dörtlü Final'e çıktı.

Baskonia karşısında seriyi 3-1 kazanan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, üst üste dördüncü kez Dörtlü Final'e çıkma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'in yarı final mücadelesinde Litvanya'nın Zalgiris takımıyla eşleşti.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ev sahibi ekip, Huertas, Garino ve Beaubois'in basketleriyle beşinci dakika içinde farkı altı sayıya çıkardı: 14-8. Yedinci dakikada 17-17 eşitliği yakalayan sarı-lacivertli ekip, Melli ve Guduric'in üç sayılık basketleriyle ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte rakip potada yine Melli ve Guduric'in üç sayılık atışlarından boş dönmeyen Fenerbahçe Doğuş, 12. dakikada farkı ilk kez çift haneli rakamlara çıkardı: 22-33. Sekiz dakika boyunca Poirier ve Huertas ile 8 sayı üretebilen Baskonia karşısında temposunu düşürmeyen Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 48-32 üstün gitti.

İspanyol rakibi karşısında üstün oyununu üçüncü çeyreğe taşıyan Fenerbahçe Doğuş, farkı 21 sayıya çıkardı ve mücadelenin 26. dakikasında 68-47 öne geçti. Voigtmann'ın üç sayılık basketlerinin yardımıyla 13 sayılık seri yakalayan Baskonia, skoru 68-60'a getirse de sarı-lacivertliler, son çeyreğe 72-62 önde girdi.

Dördüncü periyodun ilk beş dakikasında rakibini 5 sayıda tutan ve farkın 10 sayının altına düşmesine izin vermeyen Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmadan 92-83 galip ayrılırken, seriyi de 3-1 kazanarak Dörtlü Final'e kaldı.

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