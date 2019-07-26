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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.07.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Ribas'ın ayağı kırıldı!

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Ribas'ın ayağı kırıldı!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Diego Ribas talihsiz bir sakatlık yaşadı. Flamengo takımında top koşturan 34 yaşındaki Diego Ribas'ın ayağı kırıldı.

Rakibi Emelec ile girdiği mücadelede aldığı darbe sonrası sakatlanan Ribas'ın futbol hayatının biteceği iddia edildi. İşte Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Ribas'ın sakatlandığı o anlar.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Diego Ribas, Libertadores Kupası'nda dün oynanan Emelec mücadelesinde ayağına aldığı darbe sonrası sakatlandı. Ribas'ın sakatlandığı o anlar kameralara böyle yansıdı.

Kariyerinde iki sezon Fenerbahçe forması giyen 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Diego Ribas, dün oynanan Emelec mücadelesinde talihsiz bir an yaşadı.

Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası ayağı kırılan tecrübeli oyuncu, acı içerisinde kıvrandı.

FUTBOL HAYATI BİTEBİLİR

Diego'nun kariyerine devam etmesinin oldukça zor olduğu ifade ediliyor.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE TAŞINDI

Sakatlık sonrası müdahale edilen Diego staddan tekerlekli sandalye ile çıkarıldı.

Fenerbahçenin eski yıldızı Diego Ribasın ayağı kırıldı

Fenerbahçenin eski yıldızı Diego Ribasın ayağı kırıldı

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