Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Ribas'ın ayağı kırıldı!
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Diego Ribas talihsiz bir sakatlık yaşadı. Flamengo takımında top koşturan 34 yaşındaki Diego Ribas'ın ayağı kırıldı.
Rakibi Emelec ile girdiği mücadelede aldığı darbe sonrası sakatlanan Ribas'ın futbol hayatının biteceği iddia edildi. İşte Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Ribas'ın sakatlandığı o anlar.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Diego Ribas, Libertadores Kupası'nda dün oynanan Emelec mücadelesinde ayağına aldığı darbe sonrası sakatlandı. Ribas'ın sakatlandığı o anlar kameralara böyle yansıdı.
Kariyerinde iki sezon Fenerbahçe forması giyen 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Diego Ribas, dün oynanan Emelec mücadelesinde talihsiz bir an yaşadı.
Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası ayağı kırılan tecrübeli oyuncu, acı içerisinde kıvrandı.
FUTBOL HAYATI BİTEBİLİR
Diego'nun kariyerine devam etmesinin oldukça zor olduğu ifade ediliyor.
TEKERLEKLİ SANDALYE İLE TAŞINDI
Sakatlık sonrası müdahale edilen Diego staddan tekerlekli sandalye ile çıkarıldı.
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