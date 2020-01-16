Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç'tan flaş Damien Comolli paylaşımı

Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç, Damien Comolli'nin istifasının ardından paylaşımda bulundu.

Deniz Sarıtaç, paylaşımında ''Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle...'' sözlerini kullandı.

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