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GeriFutbol Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç'tan flaş Damien Comolli paylaşımı
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Futbol
Haber Giriş: 16.01.2020 - 12:53,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç'tan flaş Damien Comolli paylaşımı

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Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç'tan flaş Damien Comolli paylaşımı

Fenerbahçe'de Damien Comolli zamanında görevinden alınan tercüman Deniz Sarıtaç, Twitter hesabından flaş bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç, Damien Comolli'nin istifasının ardından paylaşımda bulundu.

Deniz Sarıtaç, paylaşımında ''Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle...'' sözlerini kullandı.

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Fenerbahçenin eski tercümanı Deniz Sarıtaçtan flaş Damien Comolli paylaşımı

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