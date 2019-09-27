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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.09.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin eski hocası Cocu'yu kahreden trafik kazası!

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Derby County'de de başını şanssızlıklardan kurtaramıyor. Takımın üç futbolcusu, salı günü düzenlenen akşam yemeği etkinliğinin ardından trafik kazasına karışırken yaralılardan Richard Keogh'un futbol hayatının tehlikede olduğu öğrenildi

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Derby County'de de başını şanssızlıklardan kurtaramıyor. Takımın salı günü düzenlenen akşam yemeği etkinliğinin ardından evlerine dönmeyi reddeden üç futbolcusu Mason Bennett, Tom Lawrence ve Richard Keogh, mekandan dönüşte korkunç bir trafik kazasına karıştı.

Alkollüyken araba kullandıkları tespit edilen Bennett ve Lawrence hakkında soruşturma başlatılırken kazada yaralanan takım kaptanı Keogh'unsa sezonu kapattığı ve futbol hayatının tehlikede olduğu öğrenildi. Derby'nin bir başka oyuncusu Tom Huddlestone tarafından çekilen ve Bernett'in kazadan önce tuvalet pisuvarına kustuğunu kanıtlayan görüntüler ise büyük tepki uyandırdı.

Cocu'dan açıklama!

Olayın ardından bir basın toplantısı düzenleyen Cocu ise "Bu, kulüpteki herkes için son derece kötü bir hadise. Salı günü antrenmandan sonra takım hâlinde bir şeyler yapmak istemiştik. İlk olarak footgolf oynamayı düşündük ama hava çok kötyüdü. Bunun üzerine planımızı değiştirdik ve önce bowling oynamaya, ardından da akşam yemeğine gittik. Pek çok oyuncu 20.00 civarında mekandan ayrıldı ancak küçük bir grup barda kalmaya devam etti." ifadelerini kullandı.

Yaşanan kazanın kendilerine pahalıya patladığını vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Kaptanımız, sezonun kalan bölümünde oynayamayacak. Kendisiyle görüştüğümde yıkılmış bir hâldeydi. Sonuç olarak bu olaya karışanlar, çok büyük bir hata yaptılar ve topluma kötü örnek oldular. Dolayısıyla bunun sonucuna da katlanacaklar." şeklinde konuştu. (Fanatik)

Fenerbahçenin eski hocası Cocuyu kahreden trafik kazası


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