Fenerbahçe'nin dönüşü

Fenerbahçe için en önemli domeclerden biriydi Sivasspor maçı. Futbol performansı eleştirilen bir takım, üst üste kaybedilen puanlar ve istifa sinyali vermis bir teknik direktör... Fenerbahçe’de görülen tablo, belki süreçlerin birikimiyle gelen yorgunluk ve biraz da eski ruhunu, heyecanını kaybetmişlik haliydi. Bu kadar olumsuz gündemin arasında lige verilen ara Fenerbahçe’de suların biraz olsun durulması için iyi bir fırsattı, tam zamanında geldi. Aykut Kocaman görevine devam ettiğini açıkladı, bu aslında doğru olan karardı çünkü yönetimle bu yola birlikte çıkılmıştı, sorumluluklar ve zorlu dönemler de ortak sırtlanmalıydı, Aykut Kocaman’in gitmesiyle futbol takımındaki sorunlar da bir anda bitmeyecekti. Kaldı ve sezon ortasında yarım bırakmadı, "artık her şeyi olağan seyrine bıraktım’’ dedi. Aslında bu maç hem Aykut Kocaman hem de takımı için geri dönüşün baslangici niteligindeydi. Ligde yeniden ‘’varım” diyebilmek için Fenerbahçe’nin artik her maça derbilerdeki yüksek azmiyle çıkıp puan kaybetmeden devam etmesi sartti. Galatasaray ve Beşiktas’in puan kaybettiği haftada Sivasspor’u 4 golle yenip aradaki puan farkını indirdi. Takımın mücadeleci, istekli ve kazanmaya konsantre olmuş sağlam oyunu bu kritik 3 puanı getirdi.

Soldado’nun hat-trick’i

Fenerbahçe formasıyla henüz golü olmayan Soldado’nun hat-trick yapmasi Kadiköy’u aydınlattı tribunleri coşturdu. Uzun süredir bol gollü maçlara hasret kalan taraftarlara yeniden moral ve umut verdi. Bu özgüvenle Soldado’nun Antalyaspor deplasmanında ilk 11’de başlayıp oyuna ve skora ağırlığını koymaya devam edecegini düşünüyorum. Kalite tesadüf degildir, Soldado da kendisinden beklenen futbol kalitesini bu maçta gostererek açılışı yapmış oldu. Valbuena’nın da yeniden takıma eklenmesiyle taslar yerine oturacaktir.

Bu sezon ligde 6 maçta oynayan Volkan’i yeniden kalede görmek guzeldi. Gol pozisyonlarinda ceza sahasinda çoğalan, çok adamla hucum eden istekli bir Fenerbahçe seyrettik. Futbolcularin gollerden sonraki toplu sevinci, takım olma motivasyonu adina önemliydi. Belki de uzun zaman sonra ilk kez sahada bunu yansitabildiler.

Ligdeki durum gosteriyor ki artik her takım guclu, her takım birbirini yenebilecek kapasitede. Evet puan farkları kapanabilir, ligde daha çok sular akar dengeler değişir. Antalyaspor ve Kasımpaşa ile oynanacak siradaki maçlar bu yoldaki gidisati gösterecektir. Aralik ayindaki 4 maç ve sonrasinda baslayacak devre arasina kadar puan kaybetmemek önemli, bunu basarabilecek gucte mi onu göreceğiz. Fenerbahçe’nin önce sahada takım olarak bu özgüveni yansitabilmesi, sabirla ortaya cikaracagi şampiyonluk iddiasini her hafta ust duzey kazanma performansi ve başarıli futboluyla tamamlamasi gerek. Özellikle son 2 sezondur Kadikoy’den uzaklasan taraftarlarini da yeniden tribunlere cekebilecek olan, bu takımin kendisidir. Fenerbahçe çok kiymetli ve essiz bir deger, basketboldaki gurur veren istikrarli başarılarin futbolda da yasanmasi, Kadikoy’deki futbol atesinin artik yeniden yanmasi gerekiyor.

O Son Ribaund

Fenerbahçe için basketbolda da başarılı bir hafta oldu. THY Euroleague’in 8'inci haftasinda Fenerbahçe Dogus deplasmanda CSKA Moskova'yı uzatma bolumunde 95-93 maglup etti. Euroleague’in son 2 sampiyonunun maçi yine unutulmazlar arasindaki yerini aldi. Mactaki son hucumda Melli, Wanamaker'ın atisinda cemberden donen topun ribaundunu sayıya cevirdi ve Fenerbahçe Dogus Moskova’dan yine galibiyetle ayrildi. O son ribaund Fenerbahçeliler için elbette manidardi, 2016’da Berlin’deki Euroleaugue finalinde, o son ribaund’u Khryapa’nin almasiyla şampiyonluk kupasi CSKA’ya gitmisti. Ve bu defa o son ribaundu alan Khryapa degil Melli oldu… Vesely 31 sayiyla maçin yildiziydi, Wanamaker ve Sloukas’in oyuna katkisi ve Vesely ile uyumu başarılıydı. Fenerbahçe Dogus’taki Kalinic-Guduric-Datome-Melli-Nunnally gibi forvet rotasyonu çok önemli ve modern basketbol için ideal. Sezon ilerledikce Thompson daha çok devreye sokulabilir. Obradovic hedefledigi Belgrad’daki Final Four yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Kendi ülkesinde yapılacak Final Four’un onun için ayri bir anlam ifade ettigi bir gercek, Obradovic kariyerindeki 10. sampiyonluga kendi ülkesinde ulasmak için takımı ekstra guc ve motivasyonla hazirlayacaktir. Iyi ki basketbol var, Fenerbahçe Doğus var, bu takım verilen büyük emeklerle, kazanilan istikrarli başarılarla tum Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor.