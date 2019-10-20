Fenerbahçe'nin Denizli'de dikkat çeken istatistiği! iddaa'da o tercihe...
Süper Lig'de haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından "Denizlispor – Fenerbahçe" maçı için Misli.com’da hem "Tek Maç" oynama, hem de mücadele sırasında "Canlı Bahis" alma şansına sahipsiniz. İşte takımlardan son haberler ve iddaa detayları...
Galatasaray beraberliği sonrası evinde Antalyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe’de imdada milli ara yetişti.
Takımda çok sayıda sakat oyuncu olması Ersun Yanal’ı 11'i şekillendirme konusunda epey zora sokmuştu.
Son olarak takımın Alman yıldız Max Kruse’nin kasık problemi yüzünden Denizli kafilesinde yer almadığı açıklandı.
Dirar da sakat durumdayken, Fransa'ya karşı riske edilmeyen Emre Belözoğlu ve uzun süredir formadan uzak olan Hasan Ali Kaldırım kadroda yer aldı.
İlk 2 haftadan sonra galibiyet yüzü göremeyen Denizlispor'da, 5-1’lik Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası teknik adam değişikliğine gidilmiş, Yücel İldiz yerine Mehmet Özdilek göreve getirilmişti.
Takımda sakatlığı bulunan Rodallega’nın yerine Mehmet Özdilek, Estupinan’a forma vereceğini açıkladı.
İSTATİSTİKLER NELER SÖYLÜYOR?
- Fenerbahçe son 7 maçta da rakibini yenmeyi başardı.
- İki takım arasında Denizli’nin sahasında oynanan son 5 maçta 2.5 gol barajı aşılmadı.
- Denizlispor ligde 5 maçtır galibiyet göremedi.
- Denizlispor’un ligde son Yeni Malatyaspor maçı dışında bu sezon tüm maçları 2.5 ALT bitti.
MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TERCİHLERİ NELER?
- Misli.com üyelerinin %72’si bu maçta tercihini Fenerbahçe galibiyetinden yana kullanmış durumda...
- Maçın başlama düdüğü ile birlikte "Canlı iddaa" oynayabileceğiniz mücadelenin öne çıkan bahisleri ise “Sıradaki Gol” ve “ Ev Sahibi / Deplasman Gol Alt/Üst” oyunları oluyor.
MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN DE FAVORİDEN YANA…
Denizlispor’da hoca değişimi takıma olumlu yansıyabilir ancak Rodallega’nın yokluğu onlar adına büyük handikap.
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