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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.10.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Denizli'de dikkat çeken istatistiği! iddaa'da o tercihe...

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Fenerbahçe'nin Denizli'de dikkat çeken istatistiği! iddaa'da o tercihe...

Süper Lig'de haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından "Denizlispor – Fenerbahçe" maçı için Misli.com’da hem "Tek Maç" oynama, hem de mücadele sırasında "Canlı Bahis" alma şansına sahipsiniz. İşte takımlardan son haberler ve iddaa detayları...

DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE

Galatasaray beraberliği sonrası evinde Antalyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe’de imdada milli ara yetişti.

Takımda çok sayıda sakat oyuncu olması Ersun Yanal’ı 11'i şekillendirme konusunda epey zora sokmuştu.

Son olarak takımın Alman yıldız Max Kruse’nin kasık problemi yüzünden Denizli kafilesinde yer almadığı açıklandı.

Dirar da sakat durumdayken, Fransa'ya karşı riske edilmeyen Emre Belözoğlu ve uzun süredir formadan uzak olan Hasan Ali Kaldırım kadroda yer aldı.

İlk 2 haftadan sonra galibiyet yüzü göremeyen Denizlispor'da, 5-1’lik Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası teknik adam değişikliğine gidilmiş, Yücel İldiz yerine Mehmet Özdilek göreve getirilmişti.

Takımda sakatlığı bulunan Rodallega’nın yerine Mehmet Özdilek, Estupinan’a forma vereceğini açıkladı. 

İSTATİSTİKLER NELER SÖYLÜYOR? 

- Fenerbahçe son 7 maçta da rakibini yenmeyi başardı.

- İki takım arasında Denizli’nin sahasında oynanan son 5 maçta 2.5 gol barajı aşılmadı.

- Denizlispor ligde 5 maçtır galibiyet göremedi.

- Denizlispor’un ligde son Yeni Malatyaspor maçı dışında bu sezon tüm maçları 2.5 ALT bitti.

Fenerbahçenin Denizlide dikkat çeken istatistiği iddaada o tercihe...

MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TERCİHLERİ NELER?

- Misli.com üyelerinin %72’si bu maçta tercihini Fenerbahçe galibiyetinden yana kullanmış durumda...

- Maçın başlama düdüğü ile birlikte "Canlı iddaa" oynayabileceğiniz mücadelenin öne çıkan bahisleri ise “Sıradaki Gol” ve “ Ev Sahibi / Deplasman Gol Alt/Üst” oyunları oluyor. 

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN DE FAVORİDEN YANA…

Denizlispor’da hoca değişimi takıma olumlu yansıyabilir ancak Rodallega’nın yokluğu onlar adına büyük handikap.

Fenerbahçe, deplasmanda da olsa cazip oranıyla 3 puana yakın... "MS2 - 1,80"

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun Marsilya günlerini hatırlayalım...

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