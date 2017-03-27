Fenerbahçe’nin büyük hedefi!

1907 Fenerabahçe espor oyuncuları 22 Nisan’da Volkswagen Arena’da yapılacak finalde olacakları konusunda oldukça da iddialı. Anadolu yakasındaki evlerinde spor salonundan antrenman odalarına kadar tüm imkânlara sahip olan oyuncular, play off maçlarına hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Takımın koçu Serdar ‘Pades’ Padeş, “finalde olmak ve kupayı kazanmak istiyoruz” derken, takım menajeri Emre ‘Croupier’ Aksoy ise “dünyanın en çok oyun takımına sahip spor kulübü olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin yakın dönemde herkesi heyecanlandıracak projelerle oyun sektöründe daha da aktif bir yer alacağını söyleyen Aksoy, “Örnek bir espor kulübü olacağız ve umarım Kış Mevsimi Finali’ni de şampiyonlukla kapatarak hedeflerimiz doğrultusunda devam edeceğiz” diye konuştu.

Takımın kaptanı ve en popüler isimlerinden Berke ‘Thaldrin’ Demir ise hayal ettiği her şeye kavuştuğunu söylerken, ‘gerçekleştiremediğim hiçbir hayalim yok. Sadece hedeflerim var ve bunların başında Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak geliyor’ dedi.