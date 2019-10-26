Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'nin borcu açıklandı!
GeriFutbol Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
26.10.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulüp başkan yardımcısı Burhan Karaçam, sarı lacivertli ekibin mali durumuna ilişkin konuştu. Karaçam, "612 milyon avro olan borç ve yükümlülükler, 568 milyon avroya indi." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, sarı-lacivertli kulübün mali raporuyla ilgili bilgi verdi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen ekim ayı olağan toplantısında konuşan Karaçam, yılın ilk 6 ayıyla ilgili mali rakamları aktardı.

30 Haziran 2019 itibarıyla karşılaştırmalı mali raporları okuyan Karaçam, söz konusu dönem içerisinde kulübün varlıklarında büyük bir değişiklik olmadığını belirtti. Burhan Karaçam, döviz açısından borçlarda düşüş olmasına rağmen kur farkı dolayısıyla lira cinsinden borçların yükseldiğini vurgulayarak, "Geçen sene mayıs ayı sonunda 3,2 milyar lira olan borçlarımız, şu anda 3,7 milyar liraya geliyor. 612 milyon avro olan borç ve yükümlülükler, 568 milyon avroya indi." ifadelerini kullandı.

Burhan Karaçam, Fenerbahçe'nin henüz Türkiye Bankalar Birliğine giremediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz Fenerbahçe olarak Bankalar Birliğine giremedik. Önümüzdeki hafta perşembe günü saat 20.30'da camiaya sesleniş programında başkanımız bunu ayrıntılı olarak açıklayacak. Bankalar Birliği tarafından bize sunulan modelin ne kadarı yeni yapılanma ne kadarı borç tasfiyesi, biz bununla ilgili bir görüş oluşturamadık. Anlaşmaya göre plana girdiğimiz takdirde bunun kulübümüz için bir çözüm olması gerekiyor. Bunu sonuçlandırdığımız zaman bu yükü yürütülebilir bir hale getireceğiz."
Kulübün denetim raporunu okuyan denetim kurulu üyesi Selim Çeçen ise Fenerbahçe Kulübü Derneğinin borcunun 2 milyar 268 milyon 992 bin lira olduğunu açıkladı."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle