Fenerbahçe'nin beraberlik golü ofsayt mı? İşte pozisyonun yorumu

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayan Fenerbahçe'nin beraberlik golü tartışmalara neden oldu.

Ofsayt tartışmalarının yaşandığı pozisyon hakkında değerlendirmelerde bulunan TRT Spor hakem yorumcusu Bünyamin Gezer, "IFAB kurallarına göre, Isla topa hakim olmadan önce topa dokunan son oyuncu, Gençlerbirliği futbolcusu olmadığı için ofsayt değil" yorumunu yaptı.