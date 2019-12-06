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GeriFutbol Fenerbahçe'nin beraberlik golü ofsayt mı? İşte pozisyonun yorumu
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Futbol
06.12.2019 - 23:38, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin beraberlik golü ofsayt mı? İşte pozisyonun yorumu

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Fenerbahçe'nin beraberlik golü ofsayt mı? İşte pozisyonun yorumu

Fenerbahçe - Gençlerbirliği mücadelesinde sarı-lacivertlilerin bulduğu beraberlik golü sonrası ofsayt tartışmaları yapıldı. Yeni kurallara göre, atılan ilk pasta savunmanın önünde gözüken Mauricio Isla'nın, ofsayt pozisyonunda olmadığı belirlendi.

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayan Fenerbahçe'nin beraberlik golü tartışmalara neden oldu.

Ofsayt tartışmalarının yaşandığı pozisyon hakkında değerlendirmelerde bulunan TRT Spor hakem yorumcusu Bünyamin Gezer, "IFAB kurallarına göre, Isla topa hakim olmadan önce topa dokunan son oyuncu, Gençlerbirliği futbolcusu olmadığı için ofsayt değil" yorumunu yaptı.

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