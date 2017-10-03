Fenerbahçe'nin başına iş açtı! Gitti ama...

Avrupa'dan eylülü göremeden elenen, ligde ise 7 hafta sonunda lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe taraftarlarına an itibariyle büyük hayal kırıklığı yaşatıyor. Fenerbahçe'nin bu duruma gelmesindeki en büyük etkenlerden biri, bir türlü istikrarı yakalayamayan savunması oldu.

Simon Kjaer, Sevilla'ya satıldıktan sonra sezona Neustadter-Skrtel defans hattıyla başlayan sarı-lacivertli takım, bu ikiliyle 3 de Avrupa maçı oynadı. Bir maçta ise (2-0 kaybedilen Vardar karşılaşması) Skrtel ve Mehmet Topal birlikte görev yaptı.

ÇOK KÖTÜ PERFORMANS

F.Bahçe, Luis Neto'nun transferi ile ligin 4. hafta maçına Skrtel-Neto ile çıktı; Skrtel sakatlanınca, 5 ve 6. hafta karşılaşmalarında Neto-Neustadter birlikte görev yaptı. Son Akhisar maçında ise Neto'nun cezası nedeniyle Neustadter- Skrtel ikilisine dönüldü.

Sarı-lacivertli ekip, dört ayrı stoper kullandığı bu 11 resmi maçta da gol yedi, toplam 17 kez filelerinden top çıkardı; maç başına 1.54 gol yendi. Bu periyotta Fenerbahçe'nin savunma hattı, Kjaer'li dönemin iki misli daha kötü bir performans sergiledi.

Fenerbahçe, bundan önceki iki sezonda Simon Kjaer'in oynadığı toplam 88 resmi müsabakada 70 gol yedi. Kjaer'in yer aldığı defans hattı ile ağları maç başına 0.8 kez havalanan Sarı Kanarya, Danimarkalı stoperle 44 karşılaşmada ise hiç gol yemedi. Özetle; Kjaer gitti, Fenerbahçe'nin defans hattı çöktü!

MAÇ BAŞINA 0.53 PUAN DÜŞÜŞ VAR

Fenerbahçe'nin Simon Kjaer'siz defansının düştüğü içler acısı hali gösteren çarpıcı bir istatistik daha var. Kjaer'li kadroyla iki sezonda toplam 55 lig maçında 116 puan toplayıp maç başına 2.10 puan kazanan sarı-lacivertliler, bu sezon ise 7 lig maçında 11 puan topladı; sadece 1.57 puan ortalaması tutturdu. Aradaki fark 0.53 puan.

KJAER'Lİ MAÇLAR - KJAER'SİZ MAÇLAR

Maç sayısı: 88 - 11

Yenilen gol: 70 - 17

Maç başı yenen gol: 0.8 - 1.54

Gol yenmeyen maç: 44 - Yok (Fotomaç)