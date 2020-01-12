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aa-spor
Haber Giriş: 12.01.2020 - 14:08,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'nin Antalya kampı sürüyor

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Fenerbahçe'nin Antalya kampı sürüyor

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-lacivertli takım, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

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  • Fenerbahçe antrenmanından görüntüler
  • Fenerbahçe antrenmanından görüntüler
  • Fenerbahçe antrenmanından görüntüler
  • Fenerbahçe antrenmanından görüntüler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Antrenmanı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti. Başkan Koç, idmanı yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş ile izledi. Ali Koç, saha kenarında bir süre idari menajer Volkan Ballı ile sohbet etti.

Öte yandan antrenmandan önce engelli bir Fenerbahçe taraftarı, ayaklarıyla yaptığı Ali Koç resmini sarı-lacivertli kulübün başkanına hediye etti.

Fenerbahçe idmanında Ali Koç sürpriziFenerbahçe idmanında Ali Koç sürprizi
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