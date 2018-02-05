Fenerbahçe'nin acı günü...
Sarı-lacivertli kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Sarıoğlu vefat etti.
Tahir Sarıoğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı ve Voleybol Şube Sorumlusu Hakan Dinçay, 13 Eylül 2017'de hayata gözlerini yummuştu.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Sarı lacivertli kulüp resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:
"Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Mehmet Tahir Sarıoğlu’nu bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Yöneticimiz Mehmet Tahir Sarıoğlu’na Allah'tan rahmet; Sarıoğlu Ailesi, sevenleri ve tüm Fenerbahçe Camiası'na başsağlığı dileriz.
Merhumun cenaze töreni ile ilgili detaylar netleştiğinde tarafımızdan bilgi verilecektir."
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