Fenerbahçe'nin 7 milyon euroluk teklifi reddedildi!
Sarı lacivertliler gözünü Fransa'ya dikti, FC Metz'in golcüsü Habib Diallo için 7 milyon euroluk teklif yaptı. Fransız ekibi bu teklife olumsuz yanıt verdi.
Fransa Ligue 2 ekibi FC Metz'in golcüsü Habib Diallo (20 maç - 15 gol - 5 asist) için Fenerbahçe'nin 7 milyon euroluk bir teklif yaptığı ama Fransız ekibinin bu teklife olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.
İddianın sahibi France Football, Metz Başkanı Bernard Serin'in bu teklifi az bulduğunu, inatçı tutumu sebebiyle daha yüksek teklif gelmeden düşünmeye bile gerek duymayacağını yazdı.
Fenerbahçe'nin hücumdaki oyuncularının yetersiz kalması sebebiyle bu transfere yöneldiği belirtildi.
Islam Slimani (14 maç - 1 gol)
Roberto Soldado (9 maç - 1 gol)
Yassine Benzia (12 maç - 0 gol)
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