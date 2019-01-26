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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.01.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin 5. Nijeryalı futbolcusu Moses!

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Fenerbahçe'nin 5. Nijeryalı futbolcusu Moses!

Fenerbahçe'nin Chelsea'den 1.5 yıllığına kiraladığı Victor Moses, kulüp tarihinin 5. Nijeryalı futbolcusu oldu.

Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncunun transferiyle Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo ve Emmanuel Emenike'nin ardından beşinci kez bir Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe, tarihindeki ilk Nijeryalı futbolcu transferini 1993 yılında savunma oyuncusu Uche Okechukwu'yu alarak yaptı. O dönem Danimarka'nın Brondby takımından kadroya dahil edilen Uche, uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giyerek taraftarın unutamadığı isimler arasında yer aldı.

Sarı-lacivertliler, Uche'nin ardından ikinci Nijeryalı futbolcu olarak Augustine Okocha'yı transfer etti. Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kadroya katılan Okocha'nın performansı da tıpkı Uche gibi taraftarların büyük beğenisini topladı. 1998-1999 sezonu öncesi rekor bir transfer ücretiyle Okocha'yı Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübüne satan sarı-lacivertlilerin, bu iki futbolcunun ardından uzun yıllar kadrosunda Nijeryalı oyuncu bulunmadı.

Fenerbahçe'nin 3. Nijeryalı oyuncusu ise Joseph Yobo oldu. 2010-2011 sezonunda İngiltere'nin Everton Kulübünden kiralanan oyuncu, yine sarı-lacivertli taraftarların beğenisini toplamış ve üst üste kiralanmasının ardından bonservisiyle satın alınmıştı.

Sarı-lacivertli kulübün son Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike ise yaşadıklarıyla gündemden hiç düşmemiş ve inişli çıkışlı performansının ardından gönderilmişti.

Fenerbahçe, Emenike'nin ardından 2 yıl sonra Nijeryalı futbolcu Victor Moses'ı kadrosuna kattı.

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Önemli takımların formasını giydi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, kariyerinde önemli takımların formasını giydi.

Kariyerine İngiltere'nin Crystal Palace takımında başlayan Moses, buradan bir başka Premier Lig temsilcisi Wigan Athletic'e transfer oldu.

Burada gösterdiği etkili performansla Chelsea'nin yolunu tutan Nijeryalı oyuncu, daha sonra Liverpool takımına kiralandı.

Liverpool'da yeteri kadar forma şansı bulamayan Moses, bir sonraki sezonu Stoke City'de geçirdikten sonra West Ham United için ter döktü. İngiltere'de birçok kulüpte forma giyen Moses, kariyerinin en iyi sezonlarını ise bonservisini elinde bulunduran Chelsea'de geçirdi.

Chelsea'de 2016-2017'de 35'i ilk 11 olmak üzere 40 maçta görev alan Moses, söz konusu sezonda Premier Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı. Bir sonraki yıl takımıyla İngiltere Federasyon Kupası'nı (FA Cup) kazanan Nijeryalı oyuncu, söz konusu sezonda 35'i ilk 11 olmak üzere 38 karşılaşmada görev aldı.

Bu sezon Maurizio Sarri'nin gelişiyle gözden düşen Moses, şu ana kadar tüm kulvarlarda yalnızca 6 maça çıkabildi ve bunların sadece birine ilk 11'de başladı.

İngiltere'nin alt yaş milli takımlarında forma giydikten sonra ülkesi Nijerya'nın milli takımını seçen Moses, burada ilk resmi maçına 21 yaşında çıktı.

Moses, Nijerya Milli Takımı'nın formasını şu ana dek 38 kez giydi ve 12 gol atma başarısı gösterdi. Ülkesi adına 2014 ve 2018 Dünya Kupası'nda mücadele eden Moses, 2013'te de Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan kadronun bir parçası oldu ve o turnuvada 5 maça çıkıp 2 gol attı.

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