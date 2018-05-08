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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Fenerbahçe'nin 4 yıllık kupa hasreti
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Futbol
AA
08.05.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin 4 yıllık kupa hasreti

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Fenerbahçe'nin 4 yıllık kupa hasreti

Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 10 Mayıs Perşembe günü karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisarspor'u yenmesi durumunda, yaklaşık 4 yıllık kupa hasretini bitirecek.

Fenerbahçe, son kupasını 25 Ağustos 2014'te kaldırdı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamladı. Yanal'ın sezon sonunda ayrılmasından sonra takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde TFF Süper Kupa maçına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda geçerek kupa sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertliler daha sonra 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında mücadele ettiği hiçbir kulvarda kupa kazanma başarısı gösteremedi.

Pereira ve Advocaat kupa kaldıramadı

Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'dan önceki son iki teknik direktörü, herhangi bir kulvarda şampiyonluk sevinci göremedi.

Son kupasını İsmail Kartal yönetiminde kaldıran sarı-lacivertlilerde, daha sonra göreve gelen Portekizli Vitor Pereira ve Hollandalı Dick Advocaat beklentileri karşılayamadı.

Özellikle Pereira döneminde yapılan önemli transferlere rağmen başarıya ulaşılamazken, geçen sezon takımın başında olan Advocaat da kupa sevinci yaşayamadı.

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Kocaman'ın kupasız sezonu yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında geçirdiği her sezonda takımına en az bir kupa kazandırdı.

Sarı-lacivertlileri 2010-2013'te 3 sezon çalıştıran ve bu sezon tekrar takımın başına geçen Kocaman, başarılı istatistiğini devam ettirmeye çalışacak.

Kocaman yönetiminde Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı. Kocaman'la sarı-lacivertliler, 2011-2012'de Türkiye Kupası'nı alarak, bu organizasyondaki 29 yıllık hasretini dindirmişti. Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda da Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.


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