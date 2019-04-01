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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Adil DEMİRÇUBUK
01.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin 33 milyonu düz koşu yapıyor

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Fenerbahçe'nin 33 milyonu düz koşu yapıyor

Kadro dışı olan ve sezon sonuna dek oynama şansları bulunmayan Slimani, Kameni ve Benzia'nın faturası inanılmaz.

Sezon başından beri Dereağzı’nda tek başına çalışan Kameni 2.2 milyon Euro, şubattan beri kadro dışı olan Slimani 2.25 milyon Euro, Benzia da 750 bin Euro’yu sadece antrenmanlara çıkarak ceplerine koyacak.

FUTBOL takımlarının ayakta kalmasını sağlayan unsurların başında ‘transferdeki başarı yüzdesi’ gelir. Aldığınız oyuncular iyi çıkarsa hem sahada hem kasada kazanırsınız. Taraftarınızı mutlu eder, rakilerinizi üzersiniz. Ama transferde başarısız olursanız her şey tersine döner. Sahadaki sonuçlar kötü olduğu için para da kazanamazsınız. Bu dönem ne kadar uzun sürerse o kadar kaybedersiniz. Fenerbahçe’nin mali sorunlarının ‘kriz’ boyutuna ulaşmasının temel nedeni de transferlerdeki isabet oranının son derece düşük olması.

Kameni, sezon başından beri sadece idman yapıyor

FENERBAHÇE’nin sezon başındaki teknik direktörü Phillip Cocu’nun ilk icraatlarından biri Kamerunlu kaleci Carlos Kameni’yi kadro dışı bırakmak oldu. Cocu’nun ardından göreve gelen Erwin Koeman ve Ersun Yanal’ın da kadroya almadığı Kameni, çalışmalarını halen Dereağzı Tesisleri’nde sürdürüyor. Kamerunlu kaleci böylelikle, sadece antrenmana çıkarak bir yılda 2 milyon 200 bin Euro’yu (13.7 milyon TL) cebine koymuş olacak. · Fenerbahçe’de halen Kameni ile aynı kaderi yaşayan iki futbolcu daha bulunuyor: İslam Slimani ve Yassine Benzia... Her iki oyuncu şubat ayından bu yana A takım antrenmanlarına dahi alınmıyor.

Slimani 30 Haziran’a dek 2.25 milyon Euro daha alacak

RESMİ olarak kadro dışı bırakılmamış olsalar da, sezon sonuna dek forma giymeleri beklenmeyen Slimani ve Benzia halen Samandıra Can Bartu Tesisleri’nden takımdan ayrı olarak antrenman yapıyor. · Yıllık 4.5 milyon Euro’luk ücretiyle Türkiye’nin en çok kazanan futbolcusu olan İslam Slimani, kadro dışı kaldığı şubat ayından, sözleşmesinin biteceği 30 Haziran’a dek 2 milyon 250 bin Euro alacak. · Yılda 1.5 milyon Euro’ya anlaşan Benzia’ya da bu rakamın 750 bin Euro’su boşu boşuna ödenmiş olacak. Kameni-Slimani-Benzia üçlüsünün takıma hiçbir katkılarının olmadığı dönemde alacakları toplam ücret tam 5.2 milyon Euro’yu (32.5 milyon TL) buluyor.

BEŞiKTAŞ DA TÖRE VE ZENGiN’E BOŞUNA PARA ÖDEYECEK

Bir tek maç oynamadan 9 milyon TL alacaklar.

Yılda 1.8 milyon Euro’ya imza atan Gökhan Töre ve 1.1 milyon Euro alan Tolga Zengin, sezonun yarısını boş geçirecekler.

BEŞİKTAŞLI Gökhan Töre ve Tolga Zengin de Fenerbahçeli Carlos Kameni, İslam Slimani ve Yassine Benzia ile aynı kaderi yaşıyorlar... Devre arası kampına götürülmeyen iki futbolcu, sezon sonuna dek takımdan ayrı olarak antrenman yapacak. Beşiktaş, Gökhan Töre’ye yılda 1 milyon 800 bin Euro, Tolga Zengin’e ise 1 milyon 100 bin Euro ödemekle yükümlü. Sezonun ikinci yarısında bir tek maça bile çıkmayacak olan iki futbolcuya bu süreçte toplam 1 milyon 450 bin Euro (9 milyon TL) verilecek. Olayın bir başka dikkat çeken yönü, iki oyuncunun da sezon sonu bonservis bedeli ödemeden Beşiktaş’tan ayrılacak olmaları. Zira her ikisinin de sözleşmeleri 30 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.

G.SARAY’DA OYNAMA ŞANSI YOK AMA SÖZLEŞMESi VAR

Eren, idmana çıkarak 6.7 milyon TL kazanacak

Ara transferde Diagne ve Mitroglou’nun alınmasının ardından kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok, 30 Haziran’a dek para alacak

GALATASARAY’da bir dönem attığı ve attırdığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Eren Derdiyok, ocak ayından bu yana takımdan ayrı olarak çalışmalarını gerçekleştiriyor. Teknik direktör Fatih Terim’in kadroda düşünmediği Eren’in senelik net kazancı 2 milyon 150 bin Euro... Kadroda başka santrfor olmadığı için ilk yarıda takımın göz bebeği olan tecrübeli futbolcu, ikinci devrede sadece bireysel antrenmanlar yaparak (1 milyon 75 bin Euro) maaş alacak. 2016 Ağustos’unda 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa’dan transfer edilen Eren Derdiyok’un da Galatasaray ile mukavelesi 30 Haziran 2109’da bitecek.

Kameni:

GEÇEN sezon forma giydiği 16 maçta yediği hatalı gollerle şampiyonluğun kaybedilmesinde büyük rolü bulunan kaleci Carlos Kameni, bu sezon bir tek maç bile oynamadan 2.2 milyon Euro alacak.

Slimani:

TÜRKİYE’de en çok gol pozisyonuna giren futbolcu olmasına rağmen sadece 5 gol atabilen İslam Slimani, yılda 4.5 milyon Euro alıyor.

· 15 Süper Lig · 7 Avrupa Ligi · 3 Türkiye Kupası · Toplam 5 gol attı

Benzia:

OFANSİF orta saha olarak transfer edilen Yassine Benzia, 20 resmi maçta şans bulmasına rağmen sadece 2 asist yapabildi.

· 13 Süper Lig · 3 Avrupa Ligi · 4 Türkiye Kupası · Toplam 2 asist yaptı

Tolga Zengin:

KARIUS’un transferiyle yedeğe çekilen ve devre arasında kadro dışı bırakılan kaleci Tolga Zengin, ilk yarıda 9 resmi maçta forma giydi.

· 3 Süper Lig · 5 Avrupa Ligi elemesi · 1 UEFA Avrupa Ligi · Toplam 8 gol yedi.

Gökhan Töre:

SAKATLIKLAR nedeniyle kariyeri sekteye uğrayan Beşiktaşlı Gökhan Töre, bu sezonun ilk yarısında toplam 8 resmi karşılaşmada oynadı.

· 2 Süper Lig · 3 UEFA Avrupa Ligi · 3 Avrupa Ligi elemesi · 1 asist yaptı.

Eren Derdiyok:

SEZONUN ilk yarısında Galatasaray kadrosundaki tek santrfor olan Eren Derdiyok, sezonun ilk yarısında 18 resmi maçta forma giydi.

· 13 Süper Lig · 4 Şampiyonlar Ligi · 1 Süper Kupa · Toplam 10 gol attı.

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Galatasaraylı genç yıldızlardan 1 haftada 2. kez fair play örneği...

Galatasaraylı gençlerden bir örnek davranış dahaGalatasaray 14 Yaş Altı Futbol Takımı'nın oyuncularından Emirhan Kayar, örnek bir davranışa imza attı. Sarı-kırmızılı takım, 14 Yaş Altı Ligi 1. Grup'un 26. haftasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Müsabakanın 19. dakikasında 1-0 önde olan Galatasaray'ın atağında Medipol Başakşehir'den Efe Arda Koyuncu sakatlık geçirdi. Ceza sahası yayı içinde topla buluşan Emirhan, önce bir rakibinden sonra da kaleciden sıyrıldı. Sarı-kırmızılı futbolcu, rakibinin yerde kaldığını fark edince golü atmak yerine meşin yuvarlağı taca gönderdi. Sarı-kırmızılı ekip, Emirhan'ın da bir gol attığı müsabakayı 7-1 kazandı. Galatasaray 14 Yaş Altı Takımı'nda geçen hafta da Beknaz Almazbekov, lehine verilen penaltının doğru olmadığını düşündüğü için topu auta atarak centilmenlik örneği sergilemişti.
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