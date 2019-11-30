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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin 11'ine Kruse revizyonu

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Fenerbahçe'nin 11'ine Kruse revizyonu

Yanal, sakatlığı geçen Kruse’ye ilk 11’de yer açmak için Moses’ı yedek soyunduracak. Sağlığına kavuşan Muriç de Göztepe maçında forma giyecek. Ozan ise cezalı Isla’nın yerine sağ bek oynayacak.

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Puan kaybına artık tahammülü kalmayan Fenerbahçe’de, bugünkü Göztepe maçı bir dönüm noktası olarak görülürken, teknik direktör Ersun Yanal, sakatlıkları geçen Kruse ve Muriç’in oynayacak duruma gelmeleri nedeniyle ilk 11’de değişiklik yapma kararı aldı. Tecrübeli çalıştırıcının, sakatlığı nedeniyle 6 maç kaçıran Alman futbolcuya 11’de yer açmak için, Malatya maçında kötü performans gösteren Moses’ı yedeğe çekmesi bekleniyor. Cezalı Isla’nın yerine Ozan Tufan’a görev verecek olan Yanal, Dirar’ı da sağ kanatta görevlendirecek.

Sağlam bünye ve düzenli yaşam

MURiÇ, sahalara yeni dönmüş olmasına rağmen, diğer santrfor Mevlüt’ün sakat olması nedeniyle İzmir’de ilk 11 oynayacak. Kosovalı forvetin dönmesiyle, Malatya’da gol umudu olarak görev yapan Alper Potuk’a yeniden kulübe yolu göründü. Bu arada 11 Kasım’daki Kasımpaşa maçında bileğinden sakatlanan ve 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edilen Muriç’in, güçlü fizik yapısı, sağlam bünyesi ve düzenli özel hayatı sayesinde beklenenden çok daha kısa sürede iyileştiği belirtildi.

Fenerbahçenin 11ine Kruse revizyonu

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