Fenerbahçelileri üzen açıklama! Gabigol...

Spor Arena Dış Haberler | Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'da kiralık olarak forma giyen Gabriel Barbosa, Liverpool'da oynamanın kendisini çok mutlu edeceğini söyledi.

Verdiği röportajda olası bir Premier Lig transferine yeşil ışık yakan Brezilyalı golcü, vatandaşı Firmino hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

Firmino, "Firmino çok yetenekli ve büyük bir oyuncu. Ona hayranım. Onunla birlikte oynamak çok keyifli olurdu. Belki bir gün birlikte oynarız. Belki gelecekte Brezilya'da bir takımda buluşuruz. Liverpool'a gelince, herkesin oynamak isteyeceği bir takım" şeklinde konuştu.

Gabriel Barbosa bu sezon forma giydiği 40 resmi maçta 34 gol atıp 11 de asist yaptı.

Yıldız oyuncu ayrıca bu sezon hem Copa Libertadores hem de Brezilya Ligi şampiyonluğu kazanan Flamengo'nun en önemli figürleri biriydi.

Gabigol özellikle Copa Libertadores'te son dakikalarda River Plate ağlarına yolladığı iki golle kahraman ilan edilmişti.

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