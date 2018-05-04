Fenerbahçeli yıldızı Gerrard istiyor!
Steven Gerrard ve Rangers anlaşmasının bugün resmiyete dökülmesi bekleniyor. Daily Record'un haberine göre, Gerrard'ın ilk hedefi Fenerbahçeli savunma oyuncusu, işte detaylar...
Bir haftadır Steven Gerrard ve Rangers haberleri İskoç ve İngiliz basınında en üst sıralarda yazılıyor, Perşembe günü tarafların yeniden bir araya geleceği ve anlaşma şartlarını konuşacağı söyleniyordu.
Daily Record'un haberine göre dünkü toplantının olumlu geçtiği ve Steven Gerrard'ın bugün sözleşme imzalayacağı belirtildi.
İlk hedef Martin Skrtel!
Celtic üst üste 7. kez İskoçya Premiership'te şampiyon olunca, Rangers da yeni bir rotaya girmek istedi ve bu rota için takımın başına Steven Gerrard'ın getirilmesi uygun görüldü.
Haberin devamında Gerrard'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerin başında, Liverpool günlerinde beraber forma giydiği savunma oyuncusu Martin Skrtel'in olduğu yazıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle