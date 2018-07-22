Fenerbahçeli yıldızı Barcelona istiyor
EuroLeague’de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, James Nunnally ile ilgileniyor.
Eurohoops kaynaklarının verdiği bilgiye göre EuroLeague ekiplerinden Barcelona, Fenerbahçeli James Nunnally‘i kadrosuna katmak istiyor.
Barcelona’nın kadrosunda 2-3 numara oynayabilecek oyuncu eksiği bulunuyor ve Nunnally ile ilgileniyorlar.
Kaynakların verdiği bilgilere göre İspanyol ekibi Nunnally’i listesinde tutuyor ancak oyuncunun önceliği NBA’de bir kontrat bulmak. Nunnally, NBA’deki tüm seçeneklerini değerlendirdikten sonra odağını Avrupa’ya döndürmeyi düşünüyor.
Nunnally, son iki sezondur ülkemizde Fenerbahçe forması giyiyordu. 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon EuroLeague’de 9.3 sayı 2.1 ribaunt 1.3 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.
Amerikalı oyuncu 2017’de Fenerbahçe ile EuroLeague’i kazanırken aynı şekilde Sarı Lacivertli kulüp ile iki kere Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. (Eurohoops)
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