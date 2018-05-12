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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
12.05.2018 - 13:10, Son Güncelleme:

Fenerbahçeli yıldızdan Şenol Güneş'e suçlama!

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Fenerbahçeli yıldızdan Şenol Güneş'e suçlama!

Fenerbahçeli futbolcu Giuliano olaylı Beşiktaş maçıyla ilgili konuştu. Siyah-beyazlıları suçlayan Brezilyalı oyuncu, maçta kafasına gelen cisim nedeniyle hastaneye kaldırılan teknik direktör Şenol Güneş'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano şampiyonluk yarışından kupada Beşiktaş ile yaşanan olaylara kadar geniş bir değerlendirme yaptı.

Fenerbahçe’nin zirve yarışını yorumlayan 28 yaşındaki oyuncu, “Şu anda 3 ihtimal var. Lig şampiyonluğu ya da Şampiyonlar Ligi en iyi ihtimaller. Şampiyon da olabiliriz, Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi’ne de gidebiliriz” dedi.

"Hiçbir şey olmadığı halde..."
Giuliano, Beşiktaş ile Türkiye Kupası’nda yaşanan olaylar için, “Provoke ettikleri bir durum vardı. Hocaları hiçbir şey olmadığı halde sıkıntı yaşamış gibi hareket, tavır yaptı. Ve sahaya çıkmadılar” ifadelerini kullandı.

Derbide ne yaşanmıştı?
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti. Şenol Güneş’in kafasına gelen cisimle yaralanmasının ardından Mete Kalkavan ve yardımcıları soyunma odasına gitmiş ve talimatlar gereği geri çıkmamıştı. TFF de maçın kaldığı yerden seyircisin oynatılmasına karar vermiş ancak siyah-beyazlılar maça çıkmayarak hükmen yenik mağlup ilan edilmişti. (Yeni Şafak)

Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı!Derbide çıkan olaylar sonrası Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı. İşte o görüntüler..
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