Fenerbahçeli yıldıza İtalya'dan teklif! 39 milyon...
Sarı lacivertlilerin ocak ayı transfer döneminde Empoli'den kadrosuna kattığı Miha Zajc'a teklifler var.
Fenerbahçe'nin ocak ayında İtalya'nın Empoli takımından 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Sloven futbolcu için bir teklif daha geldi.
TRT Spor'un haberine göre; Genoa ve Parma'nın ilgilendiği Sloven futbolcu için en yüksek teklif 6 milyon euro (yaklaşık 39 milyon TL) oldu.
Fenerbahçe ise 8 milyon euro istiyor.
Sloven oyuncunun Fenerbahçe ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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