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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.04.2018 - 09:09, Son Güncelleme:

Fenerbahçeli yıldıza 15 milyon Euro'luk teklif

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Fenerbahçeli yıldıza 15 milyon Euro'luk teklif

Fenerbahçe’nin sezon başında Zenit’ten transfer ettiği Giuliano’ya Bayer Leverkusen’in talip olduğu öğrenildi.Alman ekibi 15 milyon Euro’yu gözden çıkartırken, Sarı-Lacivertli yönetimin rakamın arttırılmasını isteyeceği belirtildi.

İngiliz kulüplerinin Josef'e olan ilgisi devam ederken bir haber de bu kez Giuliano için Almanya'dan geldi. Alman basını Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in Fenerbahçe'nin Berizlyalı forveti Giuliano'yu kadrosuna katmak istediği, bu transfer için de 15 milyon Euro gibi yüksek bir rakamı gözden çıkarttığı belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU!
Şu anda Bundesliga'da 4. sırada yer alan Leverkusen'in yerini koruduğu taktirde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynayacağı ve Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak istediği ifade ediliyor.

FENER 15 MİLYONA RAZI DEĞİL
Uefa ile finansal fair play anlaşması devam eden Fenerbahçe'de yönetim her türlü teklife açık durumda. Ancak Giuliano için 15 milyon Euro rakamının daha da yukarı çekilmesini istediğini menajerlere ilettiği öğrenildi.

YENİ GELİŞMELER BEKLENİYOR
Fenerbahçe, sezon başında kiralamak istediği Giuliano'yu Trabzonspor'un devreye girmesiyle 7 milyon Euro bedelle Zenit'ten transfer etmişti. Önümüzdeki günler önemli gelişmelere açık görünüyor. (Takvim)

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