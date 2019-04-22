Fenerbahçeli Victor Moses hakkındaki karar resmen açıklandı!
Fenerbahçe'nin Chelsea'den 1,5 sezonluğuna kiraladığı Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Victor Moses ile ilgili milli takımdan hocası Gernot Rohr, Ada basınına gündem yaratan açıklamalarda bulundu.
Ada'nın saygın yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Rohr, Sarı Lacivertliler'de kısa sürede gösterdiği başarılı performansla yeniden Nijerya Milli Takımı'na dönmesi gündeme gelen 28 yaşındaki yıldız isme kapılarını kapattı.
65 yaşındaki Alman teknik adam, 2018 Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bıraktığını açıklayan Moses'ın 2019 Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alıp almayacağıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:
"Biz, Afrika Uluslar Kupası'na Obi Mikel ve Victor Moses gibi en tecrübeli iki oyuncumuz olmadan katılma hakkı kazandık. Dünya Kupası'ndan bu yana takımda çok iyi bir hava var ve bu nedenle kadroya yeni bir oyuncu dahil etmenin sırası değil."
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-0'lık mağlubiyetin ardından bu açıklamaları yaptı...
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