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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
22.04.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

Fenerbahçeli Victor Moses hakkındaki karar resmen açıklandı!

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Fenerbahçeli Victor Moses hakkındaki karar resmen açıklandı!

Fenerbahçe'nin Chelsea'den 1,5 sezonluğuna kiraladığı Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Victor Moses ile ilgili milli takımdan hocası Gernot Rohr, Ada basınına gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

Ada'nın saygın yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Rohr, Sarı Lacivertliler'de kısa sürede gösterdiği başarılı performansla yeniden Nijerya Milli Takımı'na dönmesi gündeme gelen 28 yaşındaki yıldız isme kapılarını kapattı.

65 yaşındaki Alman teknik adam, 2018 Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bıraktığını açıklayan Moses'ın 2019 Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alıp almayacağıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Biz, Afrika Uluslar Kupası'na Obi Mikel ve Victor Moses gibi en tecrübeli iki oyuncumuz olmadan katılma hakkı kazandık. Dünya Kupası'ndan bu yana takımda çok iyi bir hava var ve bu nedenle kadroya yeni bir oyuncu dahil etmenin sırası değil."

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-0'lık mağlubiyetin ardından bu açıklamaları yaptı...

"Fenerbahçe'yi gereken yere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Herkesin hemfikir olduğu sorunlar var. Sorunları bir tarafa bırakıp çok hızlı bir şekilde önümüzdeki birkaç maça odaklanmak ve bu süreci hızlandırıp rahatlamak zorundayız" dedi.
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