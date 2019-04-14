Fenerbahçeli taraftarların '20 yıl' kutlaması
Galatasaray’a karşı 10 kişi kalıp, skor olarak da geriden gelerek 1 puan alan Fenerbahçe’de sarı-lacivertli taraftarlar, ezeli rakiplerine karşı evinde 20 yıl kaybetmemenin coşkusunu maç sonu stat çevresinde kutladı.
Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Hasan Ali’nin kırmızı kart görmesiyle yaklaşık 60 dakika 10 kişi mücadele eden Fenerbahçe, 66. dakikada Onyekuru’nun golüyle de oyunda mağlup duruma düştü. 71. dakikada Eljif Elmas ise beraberliği bulan ve mücadeleyi 1 puanla tamamlayan sarı-lacivertlilerde maç sonu stat etrafında coşku vardı.
Fenerbahçeli taraftarlar ezeli rakiplerine karşı sahalarında 20 yıl kaybetmemenin coşkusunu maç sonu stat önünde meşale yakıp, tezahüratlar yaparak kutladı.
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