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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.03.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Fenerbahçeli taraftar minareden 'Bize her yer Trabzon' diye bağırdı

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Fenerbahçeli taraftar minareden 'Bize her yer Trabzon' diye bağırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesiyle birlikte kız istemeye giden koyu Fenerbahçe taraftarı Hasan Sağlam (22), müstakbel kayınpederi Cengiz Baltacı’dan "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" yanıtı alınca minareye çıkıp "Bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon" diye bağırdı.

İnegöl’de ekmek fırınında çalışan Hasan Sağlam, aile büyükleriyle birlikte Fatma Baltacı'yı ailesinden istemek için evlerine gitti.

Koyu Trabzonspor taraftarı olan Baltacı'nın babası Cengiz Baltacı, damat adayına "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" dedi. Cengiz Baltacı, Sağlam'a minareye çıkarak "Ben Trabzonsporluyum" diye bağırırsa kızını verebileceğini belirtti.

Bordo-mavi formayı sırtına geçirip Alanyurt Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisi’nin minaresine çıkan Hasan Sağlam, "Ben Hasan Sağlam, bugüne kadar Fenerbahçeli idim, bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon" diye bağırdı.

O anları da bir arkadaşı, cep telefonuyla kayda aldı. Sağlam, arkadaşının çektiği görüntüleri Cengiz Baltacı'ya gönderdi.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı iken artık Trabzonspor'u tutmaya başladığını belirten Sağlam, "Ben çok koyu bir Fenerbahçeliyim. Müstakbel kayınpederim benim Fenerbahçeli olduğumu öğrenince bu duruma tepki gösterdi. Bana ‘Minareye çıkıp Trabzonsporluyum diye bağırmazsan kızımı vermem' dedi. Minareye çıktım bağırdım. Videoyu da kayınpederime gönderdim. Sevgi, takımdan daha önemlidir. Bundan sonra Trabzonsporluyum" dedi.

Hasan Sağlam, şimdi kayınpederinden gelecek yanıtı bekliyor.

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