Fenerbahçeli Nikola Kalinic hastaneye kaldırıldı!
Fenerbahçe Beko'nun Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 83-75 yendi ancak Nikola Kalinic'ten kötü haber aldı.
Karşılaşmanın son bölümünde burnuna aldığı darbe ile yerde kalan Nikola Kalinic, maçın tamamlanmasının ardından kontrol nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Sırp oyuncunun durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
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