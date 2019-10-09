Fenerbahçeli Moses için şok iddia! Chelsea'ye dönüyor...
Fenebahçe'nin geçtiğimiz sezon 1.5 yıllığına kiraladığı Victor Moses için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sakatlığı nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen kanat oyuncusunun devre arasında Ada'ya dönme planı olduğu ileri sürüldü.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ocak ayında Nijeryalı oyuncuyu 1.5 sezonluğuna kiraladı. Ancak Moses, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bekleneni veremedi.
Tecrübeli futbolcunun, ara transfer döneminde Türkiye’den ayrılarak Chelsea’ye dönmeyi planladığı öne sürüldü.
Transfer yasağı bulunan Maviler’in, Moses’ın dönmesine sıcak baktığı öğrenildi. Başarılı oyuncu sezon başında da Conte’nin çalıştırdığı İnter’in gündemine gelmişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle