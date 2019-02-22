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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
22.02.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer itirafı!

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Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer itirafı!

Fenerbahçe'nin devre arasında Empoli'den 4,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'da Sarı Lacivertliler'e transfer olmasıyla ilgili gündem yaratacak bir itirafta bulundu.

Fenerbahçe'nin devre arasında Empoli'den 4,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'da yayım yapan Siol adlı internet sitesine Sarı Lacivertliler'e transfer sürecini anlattı. İşte Zajc'ın birbirinden çarpıcı açıklamaları:

İtalya'dan Türkiye'ye transfer olman Sloven futbolunda kış dönemi transferleri açısından bir zirveydi. Kariyerini İstanbul'da sürdürebileceğini ne zaman anladın?

Fenerbahçe, benimle ilk defa Aralık ayının başlarında ilgilendi. Ancak o zamanlar somut hiçbir şey yoktu. O zamanlar Empoli'de de neler olacağını bilmiyordum kulüpteki durumdan memnun değildim. Ne düşüneceğimi bilmiyordum. Kış arasından sonra kulübe döndüğümdeyse ayrılmam gerektiğini hissettim.

Kararımı verdikten sonra İstanbul'dan somut bir teklif geldi. Bu teklifi değerlendirmeye aldım. Atiker Konyaspor'da oynayan arkadaşım Nejc Skubic'le de görüştüm. Ancak Fenerbahçe'ye gitme kararını almak, benim için gerçekten çok zordu.

Seni en çok ne ikna etti?

Fenerbahçe'nin gerçekten dev bir kulüp olması. Eğer bir Türk vatandaşı değilseniz buradaki taraftarların adeta kulüpleri için yaşadığını algılamanız çok zor. Ne kadar fanatik olduklarını Fenerbahçe'nin onlar için ne ifade ettiğini anlayamazsınız. Bunları gördükten sonra doğru bir karar verdiğinizi düşünüyorsunuz.

İtalya ve İngiltere'den de benimle ilgilenen kulüpler olmuştu ancak hiçbiri somut tekliflerle gelmedi. Daha doğrusu hiç kimse bana Fenerbahçe'nin ödediği parayı vermeye yanaşmadı.

Neden Empoli'de kalmak istemedin? Geçtiğimiz yıl Serie A'da oynayan bir kulübe gelip en iyi oyuncular arasında oynama şansını yakalayarak hayalin gerçeğe dönüşmüştü.

Empoli, geçtiğimiz yıl teknik direktör değiştirdi ve gelen hoca bana fazla güvenmedi. Bu da benim için bir sürprizdi çünkü iyi oynuyordum. Ancak verdiği kararı yine de anladım. Bunun kariyerime başka bir yerde devam etmem için bir mesaj olduğunu düşündüm. Sonunda benim için en mükemmeli oldu ve Türkiye'ye gidebildim.

En Çok Oynanan Bahis
  • 154Beşiktaş - Fenerbahçe
    1
    MS1
    1,55
    6587kez oynandı
Hemen Oyna
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Giuseppe Iachini, neden seni ilk 11'de oynatmadı? Neden daha fazla süre alamadın?

Onunla birkaç defa görüştüm ve sonra da mantıklı bir karar verdim. Anladığım kadarıyla futbola hocayla aynı perspektiften bakmıyoruz. Planlarında bana yer olmadığını anladım. O, farklı özelliklere sahip oyuncular istiyordu ve benim için sistemi değiştirecek hâli yoktu.

Takım, daha önce benim klasik 10 numara olduğum bir sistemde oynuyordu. Sonrasındaysa 3-5-2 oynamaya başladık. Bana hücumda daha az serbestlik tanıdı. Ben de bunu kabul etmedim. Hocanın kararını kabul ettim ve devre arasında kendime yeni bir kulüp aramaya başladım.

Bunun için uzun bir zamana ihtiyacın oldu? Transfer döneminin sonuna kadar bekledin? Herhalde hızlı bir süreç değildi?

Açıkçası evet. Transferim son hafta gerçekleşti. Son günler çok yorucuydu. Empoli'nin benim için ödenen bedeli kabul edip transferime onay verdiğini gördüğümde çok heyecanlanmıştım. Sonra da Türk kulübüyle kısa sürede anlaştık. Transferin son günü de İstanbul'a uçtum.

Sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza attım. Adeta bir film gibiydi. Umarım devamı da güzel olur. Kendimi kanıtlamak ve iyi oynamak istiyorum.

Türkiye'de maaş ödemelerinde veya başka konularda problem yaşayabileceğinden endişelenmedin mi? Geçmişte Avrupa'nın bu bölümünde bu tip şeyler yaşanmazdı.

Bu konuda çok şey söyledi. Ben de bunu derhal kontrol etmek istedim. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin sportif direktörüyle görüştüm. Benimle ilgilendiklerini biliyordum ve o da bana durumun yavaş yavaş değişmeye başladığını söyledi. Geçtiğimiz yıl kulübün başkanı değişti ve bunu da radikal değişimler izledi. Kulübün stratejisi ve oyuncularla ilgili yeni kararlar alındı.

Sonunda benim gibi bir oyuncuyu istediler. Takımın bu sezon aldığı sonuçlar kesinlikle iyi değil. Ancak bu bir süreç işi. Onlar da tarihlerinde ilk defa böyle bir pozisyonda olduklarının ve eski günlerine döneceklerinin bilincindeler.

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