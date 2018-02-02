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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Fenerbahçeli futbolculardan taraftarlara çağrı
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Sıradaki Haber: Mesut'tan dev imza... Tarih onu yazacak!

Futbol
02.02.2018 - 17:51, Son Güncelleme:

Fenerbahçeli futbolculardan taraftarlara çağrı

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Fenerbahçe’nin yarın evinde karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı öncesinde Mehmet Topal, Roman Neustadter ve Josef de Souza Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Mehmet Topal, Roman Neustadter ve Josef de Souza Fenerbahçe Televizyonu’nda yaptığı açıklamalarda yarınki maçın zorluğuna dikkat çekti.

Mehmet Topal: “Zorlu bir periyoda girdik”

Zor bir maça çıkacaklarını belirten Mehmet Topal, “İkinci yarının başlamasıyla zorlu bir periyoda girdik. Önümüzde rakiplerimizle oynayacağımız önemli maçlar da var. Takım halinde iyi hazırlandık. Hafta içinde oynadığımız Giresunspor maçındaki galibiyetin de vermiş olduğu özgüvenle, mutlulukla, yarınki maça hazır bir şekilde çıkmayı hedefliyoruz. İnşallah yarın da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

“Biz, birlikte olursak güçlüyüz”

Birlikte olursak güçlü olacaklarını söyleyen Topal, “Eğer, bölünmeler, ayrılmalar olursa bu takıma olumsuz bir şekilde yansır. Ancak birlikte olursak, bazı şeyleri başarabiliriz. Bizim başarılı olmamızı istemeyen insanları, ancak birlikte olarak yenebiliriz. Onların yayınladığı bu bildiri, bizi futbolcular olarak çok mutlu etti diyebilirim, bütün samimiyetimle. Onlar, sonuna kadar bize desteklerini esirgemesinler. Gücümüzün son damlasına kadar mücadele edip, inşallah şampiyonluğu taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz” diye konuştu.

Roman Neustadter: “Elimizden gelenin en iyisini yapacağız”

Evimizde taraftarlarımızla birlikte çok iyi maç çıkarmayı planladıklarını dile getiren Neustadter, “Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım stat çok dolu olur. Çünkü taraftarlarımız bizim için itici güç olduğu kadar rakipler için de zorlayıcı faktör. Taraftarların yanımızda durması bizim için özellikle de özgüven açısından çok önemli. Taraftarlarımız yanımızda olduğu sürece maçlarda daha iyi olup, kazanıyoruz” şeklinde konuştu.

Josef de Souza: “Galibiyet için sahaya çıkacağız”

Zor bir maç olacağını anlatan Josef de Souza, “Çok iyi çalışıyoruz ve kazanmaya devam ediyoruz. Bu maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız. Taraftarların bu tarz destek açıklamaları; bizi çok mutlu ediyor, cesaretlendiriyor. Taraftarlarımız bizim arkamızda olduğu sürece, rakiplerin bizi yenmesi daha da zorlaşıyor. Bu ilgi ve sevgi için çok teşekkür ediyorum. Yarın stadı doldurup bizi desteklemelerini beliyoruz” dedi.

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