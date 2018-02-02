Fenerbahçeli futbolculardan taraftarlara çağrı

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Mehmet Topal, Roman Neustadter ve Josef de Souza Fenerbahçe Televizyonu’nda yaptığı açıklamalarda yarınki maçın zorluğuna dikkat çekti.

Mehmet Topal: “Zorlu bir periyoda girdik”

Zor bir maça çıkacaklarını belirten Mehmet Topal, “İkinci yarının başlamasıyla zorlu bir periyoda girdik. Önümüzde rakiplerimizle oynayacağımız önemli maçlar da var. Takım halinde iyi hazırlandık. Hafta içinde oynadığımız Giresunspor maçındaki galibiyetin de vermiş olduğu özgüvenle, mutlulukla, yarınki maça hazır bir şekilde çıkmayı hedefliyoruz. İnşallah yarın da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

“Biz, birlikte olursak güçlüyüz”

Birlikte olursak güçlü olacaklarını söyleyen Topal, “Eğer, bölünmeler, ayrılmalar olursa bu takıma olumsuz bir şekilde yansır. Ancak birlikte olursak, bazı şeyleri başarabiliriz. Bizim başarılı olmamızı istemeyen insanları, ancak birlikte olarak yenebiliriz. Onların yayınladığı bu bildiri, bizi futbolcular olarak çok mutlu etti diyebilirim, bütün samimiyetimle. Onlar, sonuna kadar bize desteklerini esirgemesinler. Gücümüzün son damlasına kadar mücadele edip, inşallah şampiyonluğu taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz” diye konuştu.

Roman Neustadter: “Elimizden gelenin en iyisini yapacağız”

Evimizde taraftarlarımızla birlikte çok iyi maç çıkarmayı planladıklarını dile getiren Neustadter, “Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım stat çok dolu olur. Çünkü taraftarlarımız bizim için itici güç olduğu kadar rakipler için de zorlayıcı faktör. Taraftarların yanımızda durması bizim için özellikle de özgüven açısından çok önemli. Taraftarlarımız yanımızda olduğu sürece maçlarda daha iyi olup, kazanıyoruz” şeklinde konuştu.

Josef de Souza: “Galibiyet için sahaya çıkacağız”

Zor bir maç olacağını anlatan Josef de Souza, “Çok iyi çalışıyoruz ve kazanmaya devam ediyoruz. Bu maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız. Taraftarların bu tarz destek açıklamaları; bizi çok mutlu ediyor, cesaretlendiriyor. Taraftarlarımız bizim arkamızda olduğu sürece, rakiplerin bizi yenmesi daha da zorlaşıyor. Bu ilgi ve sevgi için çok teşekkür ediyorum. Yarın stadı doldurup bizi desteklemelerini beliyoruz” dedi.