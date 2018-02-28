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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Göztepe’de Sabri formayı geri aldı!

Futbol
dha
28.02.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

Fenerbahçeli futbolculardan kupa mesajı! Bu kez...

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Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında oynanan Beşiktaş maçında istedikleri oyunu sergileyemeyen ve beklemedikleri bir mağlubiyet alan Fenerbahçeli futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş’ı yenerek rövanşı alma peşinde.

Vodafone Park Stadı’nda yarın akşam saat 20:30’da başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus’un yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Özgür Yankaya da dördüncü hakem olacak.

"İSMAİL’İN OYUNDAN ÇIKMASI DENGEMİZİ BOZDU"

Beşiktaş karşısında 8’inci dakikada Fernandao’nun golüyle 1-0 öne geçen ancak 32’nci dakikada İsmail Köybaşı’nın sakatlığının nüksetmesi ve bir sağ bek oyuncu Şener Özbayraktar’ın oyuna girmesiyle tüm oyun dengesi bozulan Fenerbahçe’de futbolcuların, "Oyuna iyi başladık ve golü de erken bulduk ancak İsmail Köybaşı’nın oyundan çıkması oyun dengemizi bozdu" dediği öğrenildi.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARA HATALARI EZBERLETİLDİ

Spor Toto Süper Lig oynanan karşılaşmanın hemen 4 gün sonrasında bu sefer kupada karşı karşıya gelecek olan iki ekipte, Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, sahasında oynayacağı 2’nci maç öncesinde avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Tecrübeli teknik adamın, 3-1 kaybedilen lig karşılaşmasında yapılan hataları futbolcularıyla paylaştığı ve görüntüler üzerinden sık sık uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Maçın ilk 20 dakikasındaki oyunu tüm maça yaymak isteyen Kocaman’ın kupa maçı kadrosunda değişikliğe gideceği ve Beşiktaş’ın zaaflarından yararlanarak Kadıköy’de oynanacak maç öncesi final kapısını aralamak istediği belirtildi.

KOCAMAN’IN KUPA PLANI

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın fiziksel olarak yorgun olduğunu düşündüğü ve PFDK’ya sevk edilen Fernandao’yu ceza almasa dahi derbinin 11’inde görev vermeyeceği gelen bilgiler arasında. Teknik adamın Brezilyalı golcünün yerine Soldado’yu sahaya süreceği öğrenildi. Sakatlığı nükseden İsmail Köybaşı’nın yerine de Hasan Ali Kaldırım’a forma vermeyi planlayan Kocaman, kalede ise bu tarz maçları birçok kez oynayan ve kazanma alışkanlığı olan Volkan Demirel’e görev vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor;

Volkan - Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Alper, Soldado

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