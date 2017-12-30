« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Fenerbahçeli futbolculara 1 milyonluk jest

Fenerbahçeli futbolculara 1 milyonluk jest

Fenerbahçe yönetimi, Konyaspor ile berabere kalarak 1.5 milyon Euro’luk primi kaçıran Sarı-Lacivertli futbolculara 1 milyon Euro ödeme yapma kararı aldı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Fenerbahçe'de yönetim Osmanlıspor beraberliği sonrası ligin ilk devresinde oynanacak 6 maçın tamamın kazanılması durumunda futbolculara 1.5 milyon Euro'luk prim dağıtalcağını açıklamıştı. Bu tarihten ligde oynadığı 5 maçını kazanan Sarı-Lacivertliler, ilk yarının son haftasında Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak primi son düzlükte kaybetmişti. Yönetimin buna rağmen takıma jest yapma kararı aldığı ve toplamda 1 milyon Euro'luk prim dağıtma kararı aldığı öğrenildi. Bu kararın alınmasında yönetici Ali Yıldırım'ın önemli rol oynadığı belirtildi. (Takvim)

1 milyonluk jestfutbolcu

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ