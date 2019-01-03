Fenerbahçeli futbolcular testten geçti!
Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de laktat testi yapıldı.
Can Bartu Tesisleri’nde saat 09:00’da başlayan laktat testine futbolcular, 6 ayrı grup halinde tabi tutuldu.
Sarı-lacivertliler, ligin ikinci devresinin hazırlıklarını sürdürmek üzere bugün Antalya’ya gidecek ve kamp yapacağı otelde akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle