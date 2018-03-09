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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Fenerbahçeli futbolcular rahatsızlıklarını dile getirdi!
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09.03.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Fenerbahçeli futbolcular rahatsızlıklarını dile getirdi!

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Fenerbahçeli futbolcular rahatsızlıklarını dile getirdi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, video analiz ekibinin görüntüleri eşliğinde ‘rakamları’ ortaya döktü Karşılıklı diyaloglar yaşandı, özeleştiri yapıldı; bazı futbolcular şikayetlerini dile getirdi

Kocaman'ın Samandıra'da futbolcularıyla çok kritik bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. Toplantıya, takımın video analiz ekibinin yanı sıra Kocaman'ın tüm yardımcılarının da katıldığı belirlendi. 3-2 kaybedilen Akhisar maçı üzerinden giden Kocaman, rakamlar ortaya koyarak takımına "nerelerde hata yaptıklarını" anlattığı belirtildi. Sarı-lacivertli çalıştırıcının özellikle yerleşim mesafesi, pas yüzdesinin düşüklüğü, hücum bölgesini efektif kullanamama, isabetsiz şutlar ve gereksiz yapılan fauller konuları üzerinde durduğu, bu konularda uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Karşılıklı diyaloğa dönüşen toplantıda futbolcuların da söz aldığı, herkesin eteğindeki taşları ortaya döktüğü, bazı futbolcuların isim vermeden bazı takım arkadaşları hakkında şikayetlerini dile getirdiği vurgulandı.

'ORTADAN DESTEK YOK'

Toplantıda Valbuena'nın, orta alandan hücuma gerekli yardımı alamadıklarını belirttiği, Roman Neustadter'in de yine ikinci bölgeden şikayetçi olup, "Çok geriye yaslanarak rakip orta sahayı öne alıyorlar. Biz de her defasında Martin'le (Skrtel) geriye yaslanmak zorunda kalıyoruz" dediği öğrenildi. Adeta bir "yüzleşmeye" dönüşen toplantıda, Josef'in ise sadece verilen görevi uygulamaya çalıştıklarını, ileri uçtan ise destek alamadıklarını söylediği kaydedildi. (Fotomaç)

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