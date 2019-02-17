Fenerbahçeli futbolcudan olay paylaşım...
Ligin 22. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya gelmiş, mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti. Maçta Konyasporlu Jahoviç, Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar'ın ayağına bastığı için kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.
Sadık Çiftpınar, Jahoviç’in pozisyonundan sonra çizilen bacağını Instagram hesabından paylaştı. Sadık fotoğrafa "Gece yanığı değil, vida izi" notunu yazdı.
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