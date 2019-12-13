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Fenerbahçeli futbolcu Allahyar'ın son hali şaşırttı
Kiralık olarak İstanbulspor'da forma giyen Allahyar Seyyadmeneş, paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a kiraladığı 18 yaşındaki forvet Allahyar'ın paylaşımı dikkat çekti.
Instragram'dan paylaşımda bulunan genç futbolcunun vücut çalıştığı görüldü.
Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan futbolcu, bu sezon İstanbulspor'da 10 maça çıkarken sadece 1 gol atabildi.
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