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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.07.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Fenerbahçeli futbolcu Allahyar: "Bu camiayı mutlu edeceğime inanıyorum"

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Fenerbahçeli futbolcu Allahyar: "Bu camiayı mutlu edeceğime inanıyorum"

Fenerbahçe'nin yeni transferi İranlı Allahyar Sayyadmanesh, "Elimden gelenin en fazlasını vereceğime, bu camiayı mutlu edeceğime inanıyorum." dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekibin 18 yaşındaki futbolcu Allahyar, Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu söyledi.

Bu kulübe, transfer olduğu için çok mutlu olduğunu aktaran Allahyar Sayyadmanesh, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Tarihi, hikayesi olan bir dev. Öncelikle burada olmaktan, genç yaşta bu renkler için mücadele etme şansına sahip olmaktan çok mutluyum. Şu anda bir uyum süreci geçiriyorum. Teknik direktörümüz Ersun Yanal, teknik ekibimiz ve takım arkadaşlarım bu süreci kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapıyor. İlk yurt dışı deneyimimi Fenerbahçe'de yaşıyorum. Elimden gelenin fazlasını vereceğime, bu camiayı mutlu edeceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Max Kruse: Türk yemekleri çok güzel ama...
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Allahyar Sayyadmanesh, taraftarların kamp boyunca kendilerini yalnız bırakmadığına işaret ederek, "Topuk Yaylası'ndaki kampa katıldığım ilk günden beri taraftarlarımızın inanılmaz bir ilgisi var. Her gün bizi desteklemeye geliyorlar ve bizi yalnız bırakmıyorlar. Türkiye'ye gelmeden önce Fenerbahçe taraftarlarının kulübüne ne kadar bağlı olduğunu duymuştum. Şimdi bu çatı altında Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu bir kez daha gördüm. Fenerbahçe Kulübü her anlamda çok farklı. Tesisleri, taraftarı, camiası, futbolcuya bakış açısı..." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadıköy'de sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum"

Allahyar, Topuk Yaylası'nda taraftarlarla bir araya geldiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Pazar günü binlerce taraftarımız bizi desteklemeye geldi. İnanılmaz bir görüntü ortaya çıktı. Gözlerindeki sevgiyi, heyecanı ve bağlılığı gördüm. Özellikle dün taraftarlarımızın sevgisi muhteşemdi. Benim için özel pankartlar hazırlamışlardı, bu büyük aileyi mutlu etmek için sahada en iyisini sergileyeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Dün bir kez daha anladım ki, 'Biz Fenerbahçeyiz.' Sezon boyunca bizim için en büyük motivasyon taraftarlarımızın desteği olacak. Sezonun ilk maçında Kadıköy'de sahaya çıkmayı ve taraftarlarımızla buluşmayı dört gözle bekliyorum. Bunun için şimdiden çok heyecanlıyım."

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